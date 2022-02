ESTAC Mercato : L’énorme confidence d’ Adil Rami avant Marseille

Publié par Ange A. le 26 février 2022 à 05:35

À la veille de ses retrouvailles avec l’Olympique de Marseille ce dimanche, Adil Rami s’est confié sur son avenir avec l’ESTAC Troyes.

Adil Rami vers une prolongation avec Troyes

Ce dimanche sera jour de retrouvailles entre Adil Rami et l’Olympique de Marseille. Ce sera lors du déplacement de l’OM sur la pelouse de l’ESTAC Troyes. Les deux équipes s’affrontent pour la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le défenseur central troyen a défendu les couleurs du club phocéen pendant deux saisons (2017-2019). Limogé pour faute grave par Marseille, le champion du monde a enchaîné les expériences infructueuses en Turquie puis en Russie. Après s’être relancé pendant une saison au Portugal, Rami a rejoint le promu gratuitement l’été dernier. En fin de contrat, le défenseur de 36 ans affiche un souhait pour son avenir.

Le message de Rami à sa direction

Adil Rami ouvre la porte à une prolongation de son contrat. « Franchement, j’en ai déjà parlé avec le staff. Je me sens bien ici et la ville me le rend bien et ses supporters aussi. J’en ai encore sous la semelle et Troyes m’a remis sous la lumière. Je mets ça dans un coin de ma tête mais pour l’heure ce n’est pas ce qui compte », a confié l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille devant les médias. Reste maintenant à savoir si son appel recevra un écho favorable auprès de sa direction. En attendant d’en savoir davantage sur son avenir, l’ancien marseillais a déjà disputé 13 rencontres cette saison avec le promu. Il compte même trois buts sur l’exercice en cours. De quoi convaincre ses dirigeants de le prolonger ? À suivre…