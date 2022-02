PSG Mercato : Zidane arrive, ses deux premières recrues connues !

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2022 à 12:23

Pressenti à la place de Pochettino, Zinedine Zidane travaillerait déjà sur son futur effectif au PSG. Ses deux premières recrues sont connues.

Cristiano Ronaldo prêt à suivre Zidane au PSG ?

D’après les informations du journal Marca, Zinedine Zidane aurait réclamé certaines garanties sportives et les pleins pouvoirs pour le recrutement s’il devait accepter le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain. Et comme première exigence pour le prochain mercato estival, l’ancien coach du Real Madrid aimerait débarquer à Paris avec la star portugaise Cristiano Ronaldo.

Pas vraiment à son aise depuis son retour à Manchester United l’été dernier, l’attaquant de 37 ans ne serait pas contre un départ à l’issue de la saison. The Telegraph renchérit pour dire que Ronaldo serait même ouvert à l’idée de retrouver son ancien mentor Zidane. Si Kylian Mbappé venait finalement à prendre la décision de rejoindre le Real Madrid l’été prochain, CR7 pourrait débarquer à Paris pour lui succéder.

Le numéro 7 des Red Devils et Zinedine Zidane entretiennent toujours de bonnes relations et ils pourraient se retrouver au Paris SG la saison prochaine. Pour accepter de prendre la relève de Pochettino, Zizou aurait également une seconde exigence au niveau de son futur effectif.

Paul Pogba chaud pour rejoindre Zizou au Paris SG

Outre Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane aimerait également faire venir un autre joueur au Paris Saint-Germain avec lui. En effet, selon ESPN, le Champion du monde 1998 voudrait que les dirigeants parisiens recrutent Paul Pogba cet été. Lorsqu’il était encore sur le banc du Real Madrid, le technicien marseillais souhaitait déjà attirer son compatriote et aimerait l’avoir dans son futur collectif au PSG.

Et selon Nicolas Anelka, qui lui a « discuté de ça avec lui il y a six mois, il ne serait pas contre venir au PSG. » Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien international tricolore a notamment expliqué que « Manchester United n'est pas le meilleur club pour Paul Pogba afin qu'il s'éclate et montre tout son talent. Le Paris SG, ce serait super pour lui. »

L’été promet donc à Paris !