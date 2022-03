Stade Rennais Mercato : Une venue actée au SRFC grâce à Bourigeaud

Publié par Thomas le 01 mars 2022 à 11:45

Dans l'émission Le Vestiaire, plusieurs cadres du SRFC ont livré des anecdotes croustillantes sur leurs parcours mais aussi sur le mercato du Stade Rennais.

SRFC Mercato : Bourigeaud a joué les entremetteurs

Le Stade Rennais se souviendra probablement longtemps de son mercato estival 2021. Tonitruant sur le marché des transferts, Florian Maurice, le directeur sportif rennais, avait acté en deux mois pas moins de sept signatures importantes dans tous les secteurs de jeu. Le club breton avait même fait parler de lui dans les derniers instants du mercato en s’attachant les services de Gaëtan Laborde, en pleine bourre à Montpellier. Buteur prolifique de Ligue 1, l’attaquant de 27 ans n’avait alors pas tardé à s’acclimater à son nouveau club, devenant rapidement le meilleur buteur du championnat et du SRFC.

Mais cette arrivée de l’ancien Montpellierain chez les Rouge et Noir aurait pu ne pas se produire et est à mettre, en partie, au crédit de Benjamin Bourigeaud. Dans l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport, le milieu de terrain du Stade Rennais explique avoir joué les entremetteurs entre Florian Maurice et Gaëtan Laborde pour un transfert cet été. À travers une anecdote incroyable, l’ancien Lensois nous en dit plus sur cette opération, qui se serait décantée sur une plage à Mykonos.

" Il lui a suffi d’un mojito pour prendre sa décision "

En vacances avec sa compagne sur l’île grecque de Mykonos, Benjamin Bourigeaud croise par surprise Gaëtan Laborde, qu’il avait côtoyé chez les U20 de l’Equipe de France. Une rencontre fortuite où les deux hommes se lieront d’amitié et passeront une partie de leurs vacances ensemble. " Sur le ton de la rigolade, au bord d’une plage, on a envoyé quelques messages à Flo (Florian Maurice, directeur sportif rennais, ndlr). Il (Benjamin Bourigeaud) lui a envoyé quelques messages, en lui disant qu’il était avec « la future recrue » du Stade rennais. Mais c’était sur le ton de la rigolade, on était loin de penser que ça allait devenir vrai ", a dévoilé Gaëtan Laborde, qui signera quelques temps plus tard chez les Rouge et Noir.

De son côté, Bourigeaud déclare s’être d’abord confronté à un refus de son directeur sportif. " Quand je lui ai dit que j’étais avec la future recrue du Stade rennais, Flo m’a dit : « Non, il est trop cher ! ». Là je lui réponds : « De toute façon, tu me vends d’abord puis tu prends Guéguette (Gaëtan Laborde) ! ». Mais il m’a dit qu’il ne voulait pas me laisser partir. Et trois mois après, Gaëtan débarque à Rennes. "