OM Mercato : Énorme coup de froid sur la succession de Milik

Publié par Ange A. le 04 mars 2022 à 07:41

Les tensions entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli sont loin de ravir Eric Di Meco. Selon lui, l’OM perdrait à laisser filer le Polonais.

Arkadiusz Milik vers la sortie à Marseille ?

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison, Arkadiusz Milik n’est pas un homme heureux. L’avant-centre de 28 ans aux 16 réalisations réclame plus de temps de jeu à son entraîneur. Le buteur polonais ne voile plus sa frustration face aux choix de Jorge Sampaoli pour qu’il n’est plus un titulaire indiscutable. Frustré par Sampaoli, l’attaquant pourrait quitter Marseille cet été. Son contrat à l’OM, où il est prêté avec option d’achat depuis janvier 2021 par Naples, arrive en effet à échéance. Pour Eric Di Meco, le club phocéen ferait une erreur en laissant filer son numéro 9. Pour le consultant, Pablo Longoria aura du mal à trouver un attaquant autant prolifique que Milik. « S’il part l’été prochain, avec les moyens de l’OM, tu as plus de chances de trouver un nouveau Mitroglou que de trouver un nouveau Milik », prévient-il sur les ondes de BFM Marseille.

Gestion de Milik, Longoria et Sampaoli accablés par Di Meco

La gestion d’Arkadiusz Milik par Jorge Sampaoli est loin de ravir Eric Di Meco. Il en appelle à l’entregent de Pablo Longoria pour satisfaire le Polonais. Surtout que celui-ci ne manquera pas de courtisans au vu de sa situation contractuelle à l’Olympique de Marseille. « Est-ce que quand tu es président tu peux cautionner ce que fait ton entraîneur avec l’utilisation de Milik par exemple alors que tu as fait des pieds et des mains pour le garder, qu’il a une valeur », s’interroge d’ailleurs l’ancien latéral olympien.

Selon lui, l’entraîneur argentin doit agir pour l’intérêt de son équipe en mettant son buteur dans de meilleures conditions. « Un coach doit gérer son équipe au jour le jour mais doit aussi avoir une vision sur l’intérêt du club et c’est d'utiliser au mieux les joueurs mis à disposition par son président. Il y a des choses, je suis pas sûr que ça l’enchante », souligne-t-il.