PSG Mercato : Amine Gouiri, la réponse de l’OGC Nice est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2022 à 13:21

Auteur d’une grande saison avec l’OGC Nice, Amine Gouiri est visé par le PSG. Julien Fournier, directeur du football niçois, a évoqué son avenir.

Amine Gouiri, futur successeur de Mbappé au PSG ?

Dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain travaille sur divers profils afin de remplacer l’attaquant de 23 ans. Si les noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich), Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Ousmane Dembélé (FC Barcelone) sont régulièrement cités, les dirigeants parisiens scrutent également d’autres horizons.

En Ligue 1, Leonardo aurait ainsi des vues sur les jeunes Amine Gouiri de l’OGC Nice et Hugo Ekitike du Stade de Reims. D’après les informations de Foot Mercato, Leonardo apprécierait énormément le profil de l'attaquant niçois de 22 ans. Avec 12 buts et 8 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais réalise une excellente saison et le directeur sportif du PSG surveillerait sa situation sur la Côte d’Azur. Toutefois, le club de la capitale n’est pas seul sur ce coup puisque d'autres formations européennes seraient également sous le charme du protégé de Christophe Galtier. Mais les Aiglons seront-ils prêts à laisser filer leur numéro 11 deux ans seulement après son arrivée ?

PSG Mercato : Amine Gouri vers un transfert cet été ?

Débarqué en juin 2020 contre un chèque de 7 millions d’euros, Amine Gouiri est lié à l’OGC Nice jusqu’en juin 2024. Évalué à 45 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, l’international espoir français pourrait rejoindre un club plus huppé lors du prochain mercato estival. En effet, Julien Fournier, le directeur du football de l’OGC Nice, a ouvertement laissé entendre sur RMC Sport que Gouiri et d’autres protégés de Galtier ne seraient pas forcément retenus si de grands clubs les sollicitaient.

« Je ne sais pas répondre à ces questions, car elles sont tellement éloignées de notre quotidien aujourd’hui. Ces garçons, mais j’en vois d’autres comme Jean-Clair Todibo, sont des joueurs de grande qualité, mais qui ont la tête sur les épaules. Ils savent qu’ils sont dans un club qui va leur permettre de se développer et qui est compétitif. Bien sûr que s’ils continuent leur progression, ils rejoindront un grand club européen et c’est tout le mal que je leur souhaite », a expliqué le dirigeant niçois. Le Paris SG est donc prévenu !