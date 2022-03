OL : Coup dur de dernière minute à Lyon avant le FC Lorient !

Publié par Thomas le 04 mars 2022 à 17:51

À quelques heures d'une rencontre déterminante face au FC Lorient, l' OL a appris une bien mauvaise nouvelle concernant l'un de ses défenseurs.

OL : Peter Bosz sans Denayer contre le FC Lorient

Coup dur pour l’Olympique Lyonnais ce vendredi. En déplacement en Bretagne pour affronter le FC Lorient, Peter Bosz et ses hommes ont appris le forfait de dernière minute d’un pilier de l’effectif, le défenseur Jason Denayer. Blessé depuis le 5 décembre dernier et le match nul 2-2 contre les Girondins de Bordeaux, l’international belge faisait partie du groupe convoqué par l'entraîneur néerlandais pour affronter les Merlus.

Un grand retour attendu par les supporters lyonnais qui n’aura finalement pas lieu. Il y a quelques minutes, le journaliste Hugo Guillemet a annoncé le forfait du défenseur central de 26 ans, qui n’a, au dernier moment, pas fait le voyage à Lorient. Une absence qui vient s’ajouter aux forfaits de Rayan Cherki, Sinaly Diomandé, Léo Dubois et la recrue hivernale Tanguy Ndombele.

Jason Denayer s’ouvre à une prolongation à Lyon

Si Jason Denayer n’a pas participé à une rencontre officielle depuis l’année dernière, le joueur n’a pas manqué de faire parler de lui ces derniers jours dans la presse internationale. En fin de contrat cet été chez les Gones, le Diable Rouge n’a toujours pas convenu d'une prolongation et a récemment été approché par plusieurs cadors européens. Si le Barça surveille à distance la situation du défenseur, c’est du côté de l’Italie que Denayer a de plus grosses touches. Très courtisé par Naples et la Juventus, le joueur de l’ OL devra rapidement prendre une décision sur son futur.

Néanmoins, si la tendance était à un départ du Rhône ces dernières semaines, le joueur pourrait finalement rempiler pour quelques saisons supplémentaires chez les Gones, c’est en tout cas ce qu’à sous-entendu son agent, Jesse De Preter, au micro du média DH les Sports +. " Jason reste ouvert à une prolongation. Il veut faire un choix sportif. Si c'était uniquement une question d'argent, il aurait déjà signé ailleurs. "

Compo probable de l'Olympique Lyonnais :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : M. Gusto, Thiago Mendes, C. Lukeba, Emerson

Milieux de terrain : H. Aouar, L. Paqueta, M. Caqueret

Attaquants : K. Toko Ekambi, M. Dembélé, R. Faivre