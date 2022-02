OL Mercato : Un départ colossal se précise cet été à Lyon !

Publié par Thomas le 22 février 2022 à 14:09

Auteur d'un mercato hivernal convaincant, l' OL pourrait connaître quelques déconvenues cet été, à commencer par un départ énorme en défense.

OL Mercato : Lyon va perdre un pilier en défense

Toujours impacté par le départ libre de Memphis Depay au FC Barcelone, l’Olympique Lyonnais pourrait de nouveau vivre un départ gratuit dans ses rangs cet été. Si les Gones devraient mettre les moyens lors du prochain mercato pour révolutionner leur effectif, le club n’est pas à l’abri de mauvaises surprises. Alors qu’une opération de prolongation est en cours pour plusieurs joueurs clés de l’effectif lyonnais actuellement, avec en ligne de mire les pépites Maxence Caqueret et Rayan Cherki, l’ OL pourrait malheureusement laisser filer libre l’une de ses pièces maîtresses de la défense.

Comme l’indique Le Progrès ce mardi, Lyon devrait sauf retournement de situation, perdre Jason Denayer à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin chez les Gones, l’international belge n’est toujours pas tombé d’accord avec sa direction pour une extension de contrat, une idée qui semble à l’heure actuelle au point mort. D’après le média local, Lyon et le joueur de 26 ans " seraient très proches d’une séparation ", à cause de mésententes financières mais aussi et surtout car le défenseur a de fortes envies d'aller voir ailleurs.

Des touches importantes en Europe

Auteur de quatre saisons plus que convaincantes à l’ OL, Jason Denayer ne manquera pas de prétendants cet été. Malgré des intérêts venus de l’Angleterre et notamment de Newcastle en janvier, le Diable Rouge serait plutôt proche de la Serie A, où deux clubs mèneraient une lutte secrète pour l’enrôler gratuitement. À en croire l’insider Ekrem Konur, il s’agirait de Naples et de la Juventus, deux écuries qui souhaitent palier à de gros départs en défense.

Pour les Bianconeri, Denayer viendrait remplacer Matthijs de Ligt, fortement associé à un départ vers Barcelone cet été. Pour ce qui est des Napolitains, l’arrivée du Belge permettrait de compenser le probable départ de Kalidou Koulibaly, lui aussi dans le viseur de grands clubs. Dans cette course effrénée, les Azzurri auraient un léger avantage et auraient même déjà offert un contrat de trois saisons au défenseur.