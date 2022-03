PSG Mercato : Vers une décision fracassante au Paris SG cet été ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2022 à 21:03

Après un été 2021 fou, Leonardo pourrait corriger ses erreurs de casting. Le directeur sportif du PSG pourrait ainsi prendre une décision radicale.

Leonardo prêt à se séparer de Sergio Ramos ?

Après la dernière interview de Leonardo dans les colonnes du journal L’Équipe, Fabrizio Romano est revenu sur la situation de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Et d’après le journaliste italien, le directeur sportif parisien, Leonardo, pourrait décider de placer le défenseur central de 35 ans sur le marché l’été prochain si sa situation physique ne s’améliore pas jusqu’au terme de la saison.

« Leonardo donne encore du temps à Ramos jusqu’à la fin de la saison pour qu’il montre ses compétences au PSG. Voilà le ressenti de la direction parisienne, ils veulent protéger Ramos, ils savent bien sûr que ces 6 premiers mois avec lui n’ont pas été bons. Ce n’est clairement pas ce qu’ils espéraient. Mais en même temps, ils savent que dans cette partie finale de la saison, il pourra être important de voir l’impact que peut avoir Sergio Ramos sur l’équipe ne serait-ce que le temps d’un match en quart de finale ou en demi-finale par exemple si le PSG se qualifie.

On a eu des rumeurs du côté de Los Angeles Galaxy ces derniers jours, mais pour le moment, il n’y a pas de négociations. Il n’y aura pas de dénouement en mars ou en avril. Une décision finale sera prise à la fin de la saison entre Ramos et le PSG pour définir s’ils veulent continuer ensemble ou non. Car c’est une sérieuse possibilité, il pourrait quitter le PSG », a longuement expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Arrivé librement l’été dernier en provenance du Real Madrid, Ramos pourrait déjà faire ses adieux à la Ligue 1 et un club lui tendrait même déjà les bras.

PSG Mercato : Une porte de sortie déjà trouvée pour Ramos ?

Dans son édition du jour, L’Équipe révèle que de façon générale, le Paris Saint-Germain nourrit l’immense « volonté de régénérer en grande partie l'effectif et de recruter Lucas Paqueta lors du prochain mercato. » Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo aimeraient donc procéder à un sérieux coup de balai afin de faire venir de nouveaux visages.

Toujours en proie à des blessures depuis son arrivée en juillet dernier, Sergio Ramos pourrait être concerné par ce vent de changement qui s’annonce du côté du Camp des Loges. Si un tel scénario devait se produire, l’ancien capitaine du Real Madrid pour filer en Major League Soccer, où selon Santi Aouna de Foot Mercato, les dirigeants des Los Angeles Galaxy sont déjà en contact avec son entourage. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le Champion du monde 2010 pourrait ainsi quitter la Ligue 1 pour le championnat américain la saison prochaine.