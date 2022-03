Newcastle Mercato : OGC Nice, un attaquant français approché !

Publié par Thomas G. le 10 mars 2022 à 11:43

Les dirigeants de Newcastle veulent recruter un attaquant. Les grandes manoeuvres ont déjà commencé où un international français est pisté.

Newcastle Mercato : Les Magpies veulent bâtir une machine

Les propriétaires Saoudiens de Newcastle ont le vent en poupe. Le club a bien redressé la barre depuis la reprise du club, passant de la dernière place du classement à la 14e place. Les joueurs d'Eddie Howe ont actuellement 7 points d’avance sur la zone de la relégation. Les Magpies sont en bonne voie pour assurer leur maintien.

Une aubaine pour les propriétaires Saoudiens qui peuvent travailler sereinement sur la prochaine saison. Ils veulent recruter un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. L’objectif est de bâtir une équipe qui sera capable de concurrencer les meilleurs clubs d’Angleterre. Les propriétaires saoudiens de Newcastle ont coché plusieurs noms pour renforcer l’effectif comme Ousmane Dembéle, Diego Carlos, Sven Botman ou encore Victor Osimhen. De plus, Eddie Howe sera confirmé en tant que manager. Les dirigeants du club sont ravis de son travail puisqu'il a su sortir le club de la zone rouge plus vite que prévu.

Alassane Pléa en approche

Selon le journal anglais Express, les propriétaires de Newcastle veulent Alassane Pléa, l’international français du Borussia Mönchengladbach. Cette piste serait validée par son ancien coéquipier, Allan Saint-Maximin, qui se ferait un plaisir de reformer le duo d’attaque qu'il avait avec lui à l’OGC Nice. L’opération pourrait coûter 15 millions d’euros à Newcastle. Alassane Pléa ne serait pas contre un départ puisqu'il rêve d’évoluer en Premier League. De plus, le club de Newcastle porte un projet ambitieux qui pourrait lui permettre de retrouver l’Equipe de France à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar.

Les dirigeants de Mönchengladbach seraient disposés à vendre Alassane Pléa d’après la presse anglaise. Le club allemand occupe actuellement la 13e place de Bundesliga et veut démarrer un nouveau cycle cet été où de nombreux départs sont à prévoir. Alassane Pléa pourrait donc en profiter pour rallier la Premier League et Newcastle.