PSG Mercato : Coup de théâtre confirmé au Paris SG pour Neymar !

Malgré un contrat courant jusqu’en 2025, Neymar pourrait voir son avenir au PSG connaître un bouleversement après le fiasco contre le Real Madrid.

PSG Mercato : Doha a pris sa décision pour Neymar

Deux jours après le nouvel échec du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Romain Molina, bien introduit dans les arcanes du club de la capitale, a fait de terribles révélations qui le vent de changement qui s’annonce dans les semaines à venir. Et selon le journaliste d’investigations français résidant en Espagne, Neymar serait la première grosse star dont Doha veut se débarrasser lors du prochain mercato estival. Arrivé en août 2017 contre un chèque de 222 millions d’euros, l’ancien ailier du FC Barcelone a fini par excéder les hautes autorités qatariennes du PSG par ses caprices.

« Au Qatar, ils sont fatigués de l’attitude de Neymar et son rendement dans les grands événements. La mauvaise relation avec son père aurait aussi été l’une des raisons de cet éloignement. La défaite au Bernabeu a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase à Doha. L’émir veut donner un nouvel élan à son projet et se passer du Brésilien », explique Romain Molina. Une tendance confirmée en France par un autre journaliste français.

PSG Mercato : Daniel Riolo confirme le départ de Neymar

Après Romain Molina, le chroniqueur de RMC Sport, Daniel Riolo, assure à son tour que l’Émir du Qatar en personne ne voudrait plus de Neymar au Paris Saint-Germain. Très remonté après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, mercredi soir, sur le terrain du Real Madrid, le propriétaire de l’écurie parisienne souhaiterait se séparer de l’international brésilien de 30 ans, en perte de vitesse depuis ces dernières saisons.

« Le chantier est immense. Les grandes manœuvres vont reprendre comme d’habitude, Pochettino va partir, Neymar va se faire dégager. Ils ne vont pas garder Neymar », a déclaré celui qui veut prendre la place de Nasser Al-Khelaïfi à la tête du PSG sur les antennes de la radio métropolitaine. « Il est arrivé au bout, plus personne ne peut le voir. Plus personne ne peut le blairer au Brésil, plus personne ne peut le blairer en France. On n’a pas seulement pourri ce joueur, on en a fait un monstre ! Neymar est devenu un monstre qui, en plus, n’est même plus un joueur de foot (…) Il n’y a jamais eu un joueur aussi détesté que lui », a ajouté le journaliste sportif. Reste maintenant à savoir quel club voudra recruter Neymar, estimé à 90 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Affaire à suivre donc…