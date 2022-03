ASSE Mercato : Le verdict est déjà tombé pour Rémy Cabella !

Publié par JEAN-LUC D le 13 mars 2022 à 12:45

Libre après la rupture de son contrat avec Krasnodar, Rémy Cabella a été annoncé à l’ASSE. Finalement, l’affaire n’ira pas vraiment loin.

Rémy Cabella ne fera pas son retour à l’ASSE

Stéphanois de 2017 à 2019, Rémy Cabella a laissé d’excellents souvenirs dans le Forez. C’est donc tout logiquement que son nom a rapidement été associé à l’AS Saint-Etienne après la rupture de son contrat avec Krasnodor. L’ancien milieu offensif de l’OM étant très apprécié dans le Chaudron.

Toutefois, L’Equipe assure que l’international français de 32 ans ne devrait pas rejoindre l’équipe de Pascal Dupraz. Le quotidien sportif explique que les Verts, qui sont engagés dans une lutte pour le maintien en Ligue 1, veulent des joueurs capables d’être utilisés dès leur arrivée alors que Cabella n'a plus joué depuis plus de trois mois.

« Plusieurs obstacles barrent un come-back de Cabella dans le Forez. Embarqués dans une opération de maintien incertaine, les Verts ont besoin de joueurs opérationnels tout de suite. Or, leur ancien meneur de jeu n'a plus joué depuis le 27 novembre à Khimki (3-3, un but et une passe). Alors qu'ils viennent de recréer une harmonie dans le vestiaire, le retour de Cabella pourrait lézarder leur équilibre », indique le journal sportif.

Outre l’aspect sportif, économiquement, le natif d’Ajaccio représenterait également un risque impossible pour la direction de l’ASSE. « Enfin, il y a l'aspect contractuel. Aucune des deux parties n'y trouverait son compte dans une pige de trois mois et demi. S'il veut le prendre, le club lui proposerait au moins un an en plus. Le joueur en cherche deux. Etant donné leur incertitude sportive, les Verts ne peuvent pas s'engager au-delà de cette fin de saison », révèle le média francilien.

Désireux de se relancer dans un nouveau club, Rémy Cabella devrait donc scruter d’autres horizons pour trouver le meilleur endroit possible pour lui. Et cela pourrait le conduire en Turquie.

ASSE Mercato : Rémy Cabella vers la Turquie ?

Outre l’AS Saint-Etienne, Rémy Cabella a été également cité du côté de Montpellier Hérault SC, son club formateur. Et selon L’Equipe, c’est même une possibilité. Interrogé en conférence de presse la semaine dernière, l’entraîneur montpelliérain Olivier Dall'Oglio affirmait pourtant ne pas y penser pour l'instant.

« C’est un très bon joueur. Mais ce n’est pas quelque chose qui a été évoqué pour l’instant. On verra (rires) », a-t-indiqué. Mais il n’y pas qu’en France que Cabella intéresse du monde. En Grèce, l'Olympiakos aimerait l’avoir dans ses rangs et se serait déjà manifesté. Toujours selon la même source, Rémy Cabella s'est donné le mois de mars pour prendre une décision concernant la suite à donner à sa carrière.

Affaire à suivre donc…