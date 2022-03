PSG Mercato : Simeone, le président de l’Atlético répond au Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 16 mars 2022 à 09:15

En quête d’un nouvel entraîneur pour l’après-Mauricio Pochettino, le PSG songerait à Diego Simeone. Le président de l’Atlético Madrid a commenté la rumeur.

Diego Simeone et le PSG, le moment idéal ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait pas survivre à la nouvelle humiliation du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Arrivé en janvier 2021 après le licenciement de Thomas Tuchel, l’ancien manager de Tottenham devrait être remplacé à son tour à la fin de la saison. Pressenti comme le choix numéro 1 du Qatar pour le poste, Zinedine Zidane serait plus intéressé par le banc de la sélection de France.

La direction du Paris Saint-Germain pourrait donc revenir à la charge pour Diego Simeone. Déjà tenté par Nasser Al-Khelaïfi par le passé, l’ancien milieu de terrain de l’Atlético Madrid est resté fidèle aux Colchoneros. Mais après onze années sur le même banc, l’Argentin de 51 ans aurait l’impression d’avoir fait le tour à Madrid et songerait de plus en plus à s’offrir un autre challenge la saison prochaine.

D’autant que les médias espagnols assurent que Simeone n’est plus aussi soutenu que par le passé, aussi bien par son vestiaire que par sa direction, qui serait même déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur. Une situation dont pourrait profiter le PSG pour le récupérer lors du prochain mercato estival. Interrogé sur la situation de son coach, le président du club espagnol a préféré botter en touche.

PSG Mercato : Cerezo préfère botter en touche pour Simeone

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Diego Simeone n’est pas certain de rester sur le banc de l’Atlético Madrid la saison prochaine. Et le Paris Saint-Germain pourrait en profiter pour tenter de le convaincre de rallier la Ligue 1. Avant la victoire des Colchoneros sur la pelouse de Manchester United (1-1, 0-1) mardi soir, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le président du club d’Antoine Griezmann a été interpellé sur cette grosse rumeur envoyant El Cholo à Paris.

« Simeone au PSG ? Vous avez toujours de quoi parler. Sinon, vous resteriez chez vous. Vous avez toujours quelque chose à raconter, même si c'est faux. Simeone a un très grand match à préparer, c'est ce qui compte pour lui et pour nous », a lancé Enrique Cerezo dans des propos relayés par AS.

Affaire à suivre donc…