PSG Mercato : Paris proche de boucler une belle opération au milieu !

Publié par Thomas G. le 16 mars 2022 à 13:25

Le PSG va vivre une révolution après l'élimination prématurée en Ligue des Champions, le milieu néerlandais Wijnaldum pourrait retourner en Angleterre.

PSG Mercato : Georginio Wijnaldum sur le départ

Le milieu de 31 ans, arrivé cet été au PSG aux termes d'un recrutement XXL, est plus que jamais proche de faire ses valises du Paris Saint-Germain. Entre blessures et contre-performances, Georginio Wijnaldum peine à trouver sa place chez les Rouge et Bleu et réfléchirait sérieusement à trouver un nouveau point de chute.

Selon l’insider turc Ekrem Konur, le milieu de terrain néerlandais souhaiterait retourner en Premier League. Ses deux anciens clubs, Newcastle et Liverpool pourraient être intéressés par un retour du milieu de 31 ans. Passé par la Premier League de 2015 à 2021, Georginio Wijnaldum a su conquérir l’Angleterre où il s’était imposé comme l’un des meilleurs milieux du championnat.

La recrue parisienne avait notamment participé au sacre des Reds en Ligue des Champions en 2019, puis au titre tant convoité de champion d'Angleterre l'année suivante. Un brin nostalgique, l'international néerlandais souhaiterait reprendre du service outre-Manche et donc quitter la France un an après son arrivée.

Fin de saison compliquée pour le PSG

Au même titre que ses coéquipiers, Georginio Wijnaldum s’est fait siffler dimanche au Parc des Princes lors de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux. Une situation particulière pour les joueurs du PSG qui sont pour la majorité pris pour cible par les Ultras du club. Depuis l’élimination du Paris SG en Ligue des champions, le ciel est tombé sur la tête des Mauricio Pochettino et les siens.

Si le club attend la fin du championnat et le titre de champion de France pour prendre des décisions, le chaos semble bel et bien atteint notamment si Kylian Mbappé venait à quitter le navire parisien pour rallier le rival madrilène. Un 10e titre de Ligue 1 ne devrait pas calmer les ardeurs des fans, qui pourraient assister à un mercato estival rocambolesque.