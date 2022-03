PSG Mercato : C’est fait, Dortmund dévoile le prochain club d’ Haaland

Publié par JEAN-LUC D le 17 mars 2022 à 12:55

Depuis l'été passé, Erling Haaland est lié au PSG, au Real Madrid, au Barça et à Manchester City. Le Borussia Dortmund a fait une annonce sur son futur.

Le Borussia Dortmund a reçu une offre folle pour Haaland

Le Paris Saint-Germain va devoir se faire une raison et tirer une croix sur Erling Haaland, au cas où Kylian Mbappé venait à prendre la décision de s’engager gratuitement avec le Real Madrid, l’été prochain. En effet, Matthias Sammer, conseiller du président du Borussia Dortmund, a ouvertement laissé entendre que l’attaquant norvégien de 21 ans va signer pour Manchester City. Au micro d’Amazon Prime Video, l’ancien joueur emblématique de la Mannschaft a avoué que le club anglais a transmis une offre démentielle pour Haaland.

« Quand j'ai vu l'offre de Manchester City pour Haaland, je me suis évanoui et ma femme a dû venir me chercher. Depuis, j'ai le coup du lapin », a expliqué le dirigeant du BVB. Sammer n'a pas précisé le chiffre mis sur la table par les Citizens, mais le quotidien Sport Bild assure que c’est une offre totalement « imbattable. » Pour rappel, le Golden Boy 2020 dispose d’une clause libératoire fixée à 75 millions d’euros.

PSG Mercato : Erling Haaland a fait son choix

Débarqué en janvier 2020 en provenance du RB Salzbourg, Erling Haaland ne devrait donc pas rester au Borussia Dortmund la saison prochaine. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, le « Cyborg » norvégien va passer un cap dans sa carrière en rejoignant les rangs d’une équipe plus huppée. Placé dans le collimateur de presque tous les cadors européens, notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, le FC Barcelone, Manchester United et Chelsea, le natif de Leeds aurait d’ores et déjà tranché concernant sa prochaine destination.

D’après les toutes dernières révélations de Christian Falk, journaliste à Bild, Haaland aurait pris la résolution de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City à l’issue de la saison. Pour convaincre le numéro 9 du Borussia Dortmund à venir prendre la place de Kun Aguero, les Citizens n’auraient pas du tout lésiné sur les moyens. Si Matthias Sammer n’a pas dévoilé de chiffres concernant la « folie » de Manchester City, le journal allemand indique que le leader de Premier League serait prêt à lui verser 600.000 euros par semaine.

Toujours selon la même source, un accord aurait été trouvé entre les deux parties. Ainsi, alors que Kylian Mbappé semble se diriger vers le Real Madrid et la Liga, Erling Haaland filerait lui outre-Manche. Un très gros coup pour Guardiola qui ne cesse de réclamer la venue d’un grand avant-centre depuis la fin de la saison dernière. Une future arrivée d’Haaland qui devrait également mettre fin aux tractations pour un éventuel transfert d’Harry Kane de Tottenham chez les Skyblues.