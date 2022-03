FC Nantes : Kombouaré veut enfoncer le LOSC après Chelsea

Publié par ALEXIS le 18 mars 2022 à 03:55

Le FC Nantes veut se ressaisir face au LOSC, après sa défaite à Troyes. Kombouaré veut profiter du coup de Chelsea, pour passer devant les Lillois.

FC Nantes : Kombouaré pense « qu’il y aura de la fatigue chez » les Lillois

Le FC Nantes reçoit Lille OSC, samedi (21h) lors de la 29e journée de Ligue 1. Les Lillois se déplacent au stade de la Beaujoire, trois jours après leur élimination en 8e de finale de la Ligue des champions par Chelsea. Antoine Kombouaré veut profiter du coup reçu par les Dogues pour les doubler au classement. En effet, le LOSC est 6e avec 43 points et le FCN est juste derrière (7e) avec 42 points. Les Canaris rêvent donc du coup parfait chez eux, pour passer devant un concurrent direct dans la lutte pour les places européennes. L’entraîneur des Nantais pense « qu’il y aura de la fatigue chez » les Lillois après leur match de mercredi soir.

Pour rester dans la course pour une qualification en Ligue Europa, le FC Nantes doit immédiatement renouer avec la victoire, après la défaite face à l’ES Troyes AC dans l’Aube, samedi dernier (1-0). « On vient de louper notre match à Troyes... pour toutes ces raisons. Et surtout, on aimerait prolonger notre série de victoires à domicile. Il faudra qu'on soit prêts pour faire un grand match », a déclaré Antoine Kombouaré.

Le coach du FCN ne veut pas parler d'Europe pour le moment !

Cependant, ce dernier ne veut pas parler de coupe d’Europe à 10 journées de la fin de la L1, même s’il y pense intérieurement. « Je me fous de l'Europe ! Ce que je veux, c'est gagner ! Et si on gagne le plus de matchs possible, on verra où on sera classés. Il reste dix matchs. Attendons de voir où on en sera dans les cinq dernières journées. Là, on verra si on peut se lancer dans le sprint final. […] Aujourd'hui, on a envie de gagner. On verra où ça nous mène », a confié le technicien du FC Nantes.