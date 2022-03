OM Mercato : C’est terminé pour Boubacar Kamara !

Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2022 à 22:56

En fin de contrat le 30 juin, Boubacar Kamara s’apprête à quitter gratuitement l’OM. Le club phocéen a jeté l’éponge dans ce dossier.

Boubacar Kamara n’a pas l’intention de prolonger son contrat

Pur produit du centre de formation de l’OM, Boubacar Kamara se dirige vers une traitrise monumentale avec le club phocéen. Alors que le bail actuel expire à l’issue de la saison, son club formateur espérait le convaincre de parapher un nouveau contrat avec la possibilité de négocier un transfert l’été prochain. L’Olympique de Marseille ne souhaitant pas le voir sans aller gratuitement.

Mais d’après les informations relayées ce samedi par le journal L’Equipe, c’est bien ce scénario qui se dessine pour l’international espoir français. En effet, le quotidien sportif explique que le milieu polyvalent de 22 ans n’aurait aucune intention de prolonger son contrat avec son club formateur malgré diverses offres de la part de son président Pablo Longoria ces derniers mois.

Toutefois et comme cela se passe dans plusieurs autres clubs, en dépit de discussions compliquées entre la direction marseillaise et les représentants de Kamara, le staff technique dirigé par Jorge Sampaoli n’a pas reçu de consignes particulières concernant le Minot. L’entraîneur argentin va donc pouvoir l’aligner à sa guise jusqu’au terme de la saison. Mais quel avenir pour le natif de Marseille après le 30 juin 2022 ?

OM Mercato : Boubacar Kamara vers l’Espagne ?

Après sept années sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara devrait entamer une nouvelle aventure à compter de la saison prochaine. L’Equipe confirme que le coéquipier de Dimitri Payet devrait bel et bien quitter l’OM à la fin de la saison. Et d’après les renseignements recueillis par le journaliste Santi Aouna, c’est à l’Atlético Madrid que Kamara devrait poursuivre sa carrière.

Le spécialiste mercato de Foot Mercato assure que le club espagnol entraîné par Diego Simeone aurait d’ores et déjà trouvé un accord verbal avec le milieu de terrain de l’actuel 2e de Ligue 1. Les discussions entre les Colchoneros et les représentants du joueur auraient abouti à un accord, d’autant que Diego Simeone aurait validé son arrivée. Toujours selon la même source, Manchester United et Newcastle garderaient toujours l’œil sur Kamara.