PSG Mercato : Neymar, une offre tentaculaire pour le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 mars 2022 à 13:27

Sous contrat jusqu’en 2025, Neymar est annoncé sur le départ l’été prochain. L’attaquant du PSG pourrait faire l’objet d’une offre surdimensionnée.

Une proposition de 240M€ pour déloger Neymar du Paris SG ?

« Newcastle veut profiter du malaise de Neymar au Paris Saint-Germain pour le recruter et oublier Eden Hazard. » Telle est la Une de plusieurs médias étrangers il y a quelques jours. Arrivé en août 2017 contre un chèque historique de 222 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain offensif du FC Barcelone n’est jamais parvenu à porter l’équipe parisienne comme attendu.

Toujours en proie à des soucis physiques et décrié pour une hygiène de vie déplorable, l’international brésilien de 30 ans n’est plus le bienvenu chez les Rouge et Bleu. Pour certains supporters et anciens du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi doit se débarrasser de Neymar lors du prochain mercato estival.

Alors que Newcastle dispose désormais de moyens illimités depuis l’avènement de l’Arabie Saoudite à la tête du club, les Magpies seraient prêts à proposer jusqu’à 240 millions d’euros au PSG afin de récupérer la star auriverde à l’issue de la saison. Une information qui fait pourtant sourire du côté de l’Angleterre.

PSG Mercato : Newcastle répond à la rumeur Neymar

Si les dirigeants du Paris SG décident de se séparer de Neymar Jr l’été prochain, ils devraient envisager une autre solution autre que celle menant à Newcastle United. En effet, d’après les renseignements recueillis par le journal The Telegraph, les décideurs du 14e de Premier Ligue n’auraient guère prévu de lancer une offensive pour recruter le numéro 10 du Paris Saint-Germain durant le prochain marché des transferts de l’été.

Après avoir dépensé 102 millions d’euros l’hiver dernier afin de s’attacher les services de Bruno Guimarães (Lyon), Chris Wood (Burnley), Kieran Trippier (Atletico Madrid) et Dan Burn (Brighton), les Magpies ne souhaiteraient pas faire de folies à l’issue de la saison. Le tabloïd britannique assure que la directrice générale de Newcastle United, Amanda Staveley, aurait prévu une enveloppe de « seulement » 60 millions de livres sterling (environ 72 M€) pour intégrer trois ou quatre nouveaux joueurs dans l'effectif d'Eddie Howe.

La piste menant à Neymar ne serait donc pas à l’ordre du jour à St James’ Park. Par contre, les Toon Army surveilleraient la situation de Sven Botman (2 ans, LOSC, estimé à 30M€) et l’attaquant du Stade de Hugo Ekitike (19 ans, estimé à 20M€). Le PSG et Neymar Jr sont donc fixés.