Arsenal Mercato : Le remplaçant de Lacazette déniché à Benfica !

Publié par Thomas G. le 25 mars 2022 à 00:27

Arsenal aurait déniché son nouvel attaquant à Benfica. Les Gunners seraient prêts à payer le prix fort pour le faire signer.

Arsenal Mercato : Darwin Núñez dans le viseur de Mikel Arteta

La liste s’allonge pour Arsenal selon le média portugais Record. Les Gunners ont ajouté un nouveau nom à la liste des attaquants. Mikel Arteta a jeté son dévolu sur Darwin Núñez. L’international uruguayen explose cette saison à Benfica, il fait partie des meilleurs joueurs du championnat portugais. Ses talents de buteur intéressent plusieurs clubs en Premier League : Newcastle, Manchester United et Arsenal.

Mikel Arteta est séduit par le profil du joueur car le natif d'Artigas a une grande marge de progression, il est habile des deux pieds, à l’aise techniquement et détient un bon jeu de tête. L’entraîneur d’Arsenal considère qu’il ferait un bon remplaçant d'Alexandre Lacazette.

Darwin Núñez, le nouveau joyau uruguayen

L’attaquant de 22 ans compte 26 buts en 33 matches cette saison. Darwin Núñez est souvent comparé à Edinson Cavani. Il est vrai que les similitudes sont nombreuses entre les deux hommes, en plus d’être tous les deux des internationaux uruguayens, les deux attaquants font preuve d’une très grosse abnégation. De plus, ils aiment faire un grand nombre d'appels en profondeur durant un match. On notera aussi leurs capacités à harceler les adversaires et leurs vélocités.

Darwin Núñez a marqué le but de la victoire face à l’Ajax, qui a permis à Benfica de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Portugais affronteront Liverpool pour la suite de la compétition. Selon les informations du journal Record, Benfica a fixé son prix à 80 millionsd’euros. Les Gunners ont intensifié les contacts avec son entourage pour le convaincre de rejoindre le Nord de Londres cet été.