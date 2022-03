FC Nantes Mercato : Une pépite se lâche sur son avenir au FCN

Publié par ALEXIS le 25 mars 2022 à 16:53

Un jeune joueur du FC Nantes a fait le point sur son avenir au sein de son club formateur. Son objectif ? Passer professionnel chez les Canaris.

FC Nantes : Mathis Oger pense à son premier contrat pro

Dans une interview publiée sur le site internet du FC Nantes, Mathis Oger s’est confié sur sa dernière signature au sein de son club formateur où il ne dispose pour le moment que d’un contrat stagiaire pro. « Tout a été assez vite. Je voulais rester au FCN, je n'avais pas de doute là-dessus et j'étais très heureux de pouvoir prolonger ici au Club », a-t-il déclaré. Le polyvalent milieu de terrain joue avec la réserve des Canaris en National 2, en attendant patiemment sa première titularisation en Ligue 1. En effet, il n’a pas encore signé de premier contrat professionnel au FC Nantes. La pépite de 18 ans se concentre sur sa progression, mais rêve surtout de passer professionnel afin de lancer sa carrière.

« Je ne me prends pas trop la tête avec ça. Je me concentre vraiment sur ce que je dois faire de bien sur le terrain. Je me dis aussi que si je fais de bonnes choses, le club pourra miser sur moi. C'est un objectif évidemment, présent tout de même dans un petit coin de ma tête », a confié Mathis Oger. « Ça (la signature de son premier contrat pro, ndlr) ne viendra qu'avec de bonnes performances », a indiqué ce dernier pour conclure.

Le jeune du FCN satisfait de sa progression

Grâce à sa polyvalence, Mathis Oger est capable d’évoluer à un poste plus défensif, en relayeur ou un cran plus haut. Il constate qu’il a progressé depuis son arrivée à Nantes en 2018. « J’ai beaucoup évolué sur le terrain ! Avant mon arrivée au FC Nantes, j'étais plutôt un milieu de terrain relayeur. Mais depuis ma signature à Nantes, j'ai occupé pas mal de postes. Depuis deux ans maintenant, je suis plus sur un poste fixe, milieu défensif, voire défenseur central. C'est là où je suis le plus à l'aise », a précisé le jeune joueur sur son profil et son poste de prédilection. Antoine Kombouaré est prévenu !