Angers SCO Mercato : Une signature intéressante annoncée à Angers

Publié par ALEXIS le 30 mars 2022 à 00:12

Angers SCO va enregistrer une signature bientôt. Un jeune joueur issu du centre de formation du club devrait signer un premier contrat professionnel.

Angers SCO Mercato : Yassin Belkhdim vers un premier contrat pro

En marge des démarches pour renforcer l’équipe professionnelle et pour renouveler les contrats de joueurs en fin de contrat, Angers SCO songe à ses jeunes joueurs talentueux et prometteurs, sortis de son académie, dont Yassin Belkhdim. D’après les indiscrétions de Foot Mercato, le SCO devrait lui offrir un premier contrat professionnel dans les prochains jours. D’après la source, Angers SCO Angers « commence à travailler sur la signature de contrats professionnels ». Ainsi, « le milieu de terrain de 20 ans devrait signer un bail de trois années ».

Mönchengladbach et le FC Cologne à l'affut pour la pépite du SCO

Toutefois, la source précise que deux clubs allemands pourraient parasiter le dossier de la pépite marocaine. « Sauf si aucun des deux clubs allemands qui le suivent, le Borussia Mönchengladbach et le FC Cologne, surtout ce dernier, ne fait pas de contre-offre exceptionnelle », a prévenu le site internet spécialisé dans le mercato. L’international U23 marocain, Yassin Belkhdim a disputé 19 matchs avec la réserve des Angevins cette saison et a été titulaire 18 fois. C’est d’ailleurs ses performances avec l’équipe B d’Angers SCO qui lui vaut la promotion annoncée par FM.

Cette opération ne pourra donc être valable que si Mönchengladbach et Cologne ne fassent pas de contre-offre exceptionnelle. Le joueur de 20 ans évolue actuellement avec la réserve angevine en National 2 et a disputé 19 matchs depuis le début de la saison pour un but et deux passes décisives. En cas d’accord avec ses dirigeants, le jeune milieu central pourrait alors avoir la chance de faire ses premiers pas chez les pros de coach Gérald Baticle la saison prochaine.

Affaire à suivre…