Montpellier HSC Mercato : Le MHSC prolonge l'un de ses cracks !

Publié par Jules le 31 mars 2022 à 17:36

Alors que le Montpellier HSC reçoit le Stade Brestois dimanche, il vient d'annoncer une signature très attendue par les supporters du club.

Montpellier HSC Mercato : Une pépite très courtisée prolonge au MHSC

Auteur d'une saison en demi-teinte, le Montpellier HSC vient néanmoins d'apporter une très bonne nouvelle à ses fans avec la prolongation de contrat souhaitée et attendue par beaucoup de supporters. En effet, Maxime Estève (19 ans) vient de prolonger avec son club formateur. Bien que la durée de son nouveau contrat n'ait pas encore été dévoilée par le club, cette prolongation permet de rassurer un peu les supporters, car le jeune talent montpelliérain est particulièrement courtisé ces dernières semaines.

Alors que son contrat courait encore jusqu'en 2024, on peut imaginer que le club ait parvenu à faire parapher un contrat longue durée à l'international U20. Récemment, l'AC Milan avait déclaré son intérêt pour le très jeune défenseur. Le joueur, quant à lui, s'est exprimé sur sa prolongation en déclarant sa flamme au MHSC. " Mon plus grand rêve, c’était de jouer devant nos supporters à La Mosson et de jouer dans cette équipe. " Un joli message qui doit faire plaisir aux supporters.

Le Montpellier HSC veut conserver ses pépites

Dans un communiqué officiel du club suivant l'officialisation de la signature, Laurent Nicollin, président du MHSC, s'est exprimé sur cette prolongation tant attendue. " Je suis ravi qu’un gamin du centre de formation soit titulaire, joue et progresse avec nous. C’est une marque de confiance de sa part de prolonger chez nous et une marque de confiance de notre part de lui proposer une prolongation. " Une preuve s'il en faut que le club de Montpellier, qui risque de perdre plusieurs cadres cet été, à commencer par Mihailo Ristic, souhaite mettre la formation au cœur de son projet.

Attendons maintenant de voir si cette prolongation de Maxime Estève va décourager les clubs intéressés par le jeune défenseur, ou si cette signature va être utilisée par le MHSC comme un levier pour demander une somme plus élevée pour un potentiel transfert du joueur dans les prochains mois. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle est la bienvenue à Montpellier, au moment de débuter le sprint final.