Troyes-Reims : Une terrible nouvelle tombe au SDR avant l'ESTAC

Publié par Jules le 01 avril 2022 à 11:03

Le Stade de Reims, qui se déplace à Troyes dimanche, devra tenter de l'emporter sans l'un de ses meilleurs joueurs au Stade de l'Aube.

Un absent de taille pour le prochain match du Stade de Reims

Actuel 12e de Ligue 1 à 9 journées de la fin, le Stade de Reims est bien parti pour se maintenir à l'issue de la saison. Prochaine étape pour rester dans l'élite, le Stade de l'Aube, dimanche, pour affronter l'ESTAC, 15e. Cependant, pour cette rencontre, Oscar Garcia sera de nouveau privé de l'un des joyaux de son effectif, Hugo Ekitike, blessé depuis février dernier.

Touché aux ischio-jambiers le 20 février, Hugo Ekitike devait, normalement, revenir sur les pelouses de Ligue 1 ce week-end face à l'ESTAC. Il n'en sera rien d'après les informations du journal L'Équipe. Le tout jeune attaquant (19 ans), très courtisé ces dernières semaines en Europe, a déjà raté les quatre dernières rencontres du Stade de Reims, et sera donc absent pour une cinquième journée d'affilée.

Une blessure plus grave que prévue ?

Privé de son meilleur buteur, auteur de 9 réalisations en championnat, le Stade de Reims ne s'en sort pourtant pas trop mal avec deux victoires et deux matches nuls. À voir cependant comment cela évolue dans la durée, d'autant plus que les derniers rapports médicaux ne seraient pas très rassurants pour Oscar Garcia et son staff. En effet, Hugo Ekitike aurait rechuté à la cuisse. Si c'est bel et bien le cas, l'attaquant des Rouge et Blanc pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines encore.

Un gros problème pour le Stade de Reims qui comptait beaucoup sur son jeune attaquant dans cette fin de saison. De plus, si la blessure d'Ekitike s'avérait plus grave, le club, qui compte bien faire une belle vente cet été, pourrait devoir baisser le prix de son joueur. En effet, c'est toujours un pari risqué de se positionner sur un joueur blessé, et les clubs intéressés pourraient être moins généreux pour tenter de convaincre les Rémois.