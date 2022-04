Barça Mercato : Une énorme opération se dessine en attaque !

Publié par Thomas le 01 avril 2022 à 18:22

Tonitruant cet hiver en termes de signature, le Barça compte mettre les bouchées doubles lors du mercato et se rapprocherait d'une belle opération.

Barça Mercato : Paulo Dybala choisit le FC Barcelone

La fin de saison risque d’être mouvementée du côté du FC Barcelone. Après les signatures de Franck Kessié et Andreas Christensen ces derniers jours, le club catalan souhaite renforcer son secteur offensif. Si la piste Erling Haaland fait figure d’objectif numéro 1 dans l’esprit des Blaugranas, les dirigeants observent également d’autres options en Europe dont la piste Paulo Dybala.

Dans le viseur du Barça ces dernières années, l’attaquant argentin de la Juventus se serait drastiquement rapproché du Camp Nou ces derniers jours. En fin de contrat cet été chez les Bianconeri, la Joya a décidé il y a peu de ne pas prolonger son aventure à Turin, s’ouvrant donc à un départ libre en juin. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le joueur de 28 ans aurait choisi le FC Barcelone comme future destination, lui qui rêve d’évoluer en Liga depuis des années. Un coup de tonnerre retentissant notamment quand on sait que l’Inter Milan et l’Atlético mettaient les grands moyens pour le recruter.

Xavi, grand décideur de l’opération

Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 21 rencontres de Serie A, Paulo Dybala devrait sans nul doute agiter la prochaine fenêtre des transferts. Si sa cote est importante à Barcelone, le club espagnol pourrait décider de mettre le dossier en second plan, d’un point de vue sportif comme financier. Comme rappelé plus haut, les dirigeants blaugranas souhaitent avant tout recruter un avant-centre de classe mondiale, comme Haaland ou même Lewandowski, récemment apparu dans la short-list du club.

La piste Dybala s’activerait donc plutôt en cas de départ d’Ousmane Dembélé à la fin de la saison. Le journaliste italien précise que tout reposerait désormais sur la décision finale du Barça et de son entraîneur Xavi, qui pourrait lancer l’offensive pour Dybala, comme la retarder.