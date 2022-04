PSG-FC Lorient : Les compos ! Renfort impressionnant au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2022 à 12:05

Le PSG reçoit le FC Lorient, dimanche soir, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. À la veille de ce match, la compo du Paris SG a fuité.

Plusieurs absents dans le groupe du PSG contre Lorient ?

Après sa dernière défaite à Monaco (0-3) et une trêve internationale, qui a permis de se changer un peu les idées suite à la nouvelle humiliation en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce dimanche, à 20h45. Leader du championnat avec 13 points d’écart sur son dauphin, l’Olympique de Marseille, le club de la capitale accueille le FC Lorient (16e) au Parc des Princes.

Pour attaquer la dernière ligne droite d’une saison bien décevante, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino pourrait se passer de plusieurs éléments contre les Merlus. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, Keylor Navas pourrait déclarer forfait pour cette affiche. Rentré ces dernières heures à Paris et touché, le gardien de but costaricien est incertain pour affronter le FC Lorient. Les internationaux espagnols Ander Herrera et Juan Bernat sont à l'infirmerie et devraient donc manquer à l’appel face aux hommes de Christophe Pélissier, à en croire le quotidien sportif.

Le défenseur sénégalais Abdou Diallo et le milieu offensif allemand Julian Draxler sont rentrés de sélection blessés aux adducteurs, de même que Marco Veratti qui accuserait de la fatigue. En attendant le point médical du PSG pour donner plus d’informations sur le groupe de Pochettino pour la réception du FCL, tous les joueurs cités pourraient être absents au Parc des Princes demain soir. Cependant, le technicien argentin des Rouge et Bleu pourrait bénéficier d’un renfort colossal en défense pour cette rencontre.

PSG : Sergio Ramos espéré contre le FC Lorient

Blessé au mollet depuis la victoire face au Stade de Reims (4-0), le 23 janvier dernier, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, le défenseur du Paris SG Sergio Ramos pourrait signer son retour à la compétition ce dimanche contre le FC Lorient. D’après les renseignements glanés par le quotidien Le Parisien, le défenseur central de 35 ans, auteur de seulement 5 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée l’été dernier, s’est entraîné normalement depuis plusieurs jours et pourrait donc permettre à Mauricio Pochettino de faire souffler Marquinhos ou Presnel Kimpembe qui ont récemment joué avec leur sélection respective.

L'entraînement de ce samedi permettra à Pochettino d’être définitivement fixé sur son groupe pour la réception du FC Lorient, mais les dernières rumeurs annoncent la présence de la MNM ( Messi, Neymar, Mbappé) pour ce match. Au milieu de terrain, Georginio Wijnaldum pourrait avoir une nouvelle chance de débuter avec les incertitudes autour de Marco Verratti et les longs voyages de Leandro Paredes et Idrissa Gueye.

Du côté de Lorient, la principale absence concerne l’international nigérian Bonke Innocent, blessé en sélection, et qui manquera donc le déplacement à Paris. Pour le remplacer au milieu de terrain, Christophe Pélissier pourrait faire confiance à Enzo Le Fée ou évoluer dans un système à cinq défenseurs. Après avoir accroché l’ogre parisien (1-1) à l'aller, le 22 décembre dernier, pour la 19e journée de Ligue 1, l’équipe lorientaise espère obtenir un second bon résultat demain soir.

Les compositions d’équipe probables du PSG et Lorient

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe ou Ramos, Mendes - Danilo, Paredes ou Gueye, Verratti ou Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar

Lorient : Dreyer - Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff - Abergel, Le Fée ou Lemoine, Monconduit - Moffi, Koné, Laurienté.