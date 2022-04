OM Mercato : Arteta répond à Saliba pour son avenir à Arsenal !

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2022 à 21:02

À deux mois de la fin de son prêt à l’OM, William Saliba s’inquiète pour son avenir à Arsenal. Son manager Mikel Arteta lui a répondu cash.

William Saliba se pose des questions sur son avenir à Arsenal

Épanoui à Marseille, William Saliba est conscient que tout ne dépend pas forcément de sa seule volonté en ce qui concerne son avenir. Encore sous contrat avec Arsenal pour les deux prochaines années à venir, le défenseur central formé à l’AS Saint-Étienne n’exclut pas forcément de poursuivre avec l’Olympique de Marseille, mais il aimerait surtout connaître les intentions du club anglais envers lui.

« C'est sûr que je ne peux pas me contenter d'être sur le banc d'Arsenal et être content. Je veux jouer titulaire. Après, si j'entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n'est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n'être jamais dans le groupe », a confié le protégé de Jorge Sampaoli dans une interview accordée au quotidien L’Équipe avant d’avouer que son agent est toujours en contact avec les dirigeants d’Arsenal. « Ils sont souvent en contact avec mon agent (Djibril Niang). Ils m'envoient des messages (…) Je n'ai pas beaucoup joué avec les Gunners. Le coach (Mikel Arteta) a fait ses choix, c'est la vie (…) Même s'il y a des moments où tu te poses des questions. Pendant six mois, je voyais que j'étais le seul du groupe à ne pas jouer, ça faisait mal », a-t-il ajouté.

Pour la saison prochaine, William Saliba confesse que la possibilité de disputer la Ligue des champions pourrait avoir une réelle incidence sur son choix. Du côté de Londres, l’entraîneur des Gunners avoue qu’il ne garde pas les yeux fermés sur ce que fait son joueur en Ligue 1.

OM Mercato : Mikel Arteta prêt à donner sa chance à Saliba ?

Performant à l’OM, William Saliba appartient toujours à Arsenal qui l’avait acheté pour 30 millions d’euros à l’AS Saint-Étienne en juillet 2019. Alors que le défenseur central de 21 ans se pose des questions concernant la suite de sa carrière chez les Gunners, qui ne lui ont vraiment jamais donné sa chance, Mikel Arteta a tenu à le rassurer sur l’intérêt qu’il lui porte. Présent en conférence de presse ce samedi, le manager du club londonien a notamment avoué que la progression du néo-international français ne pouvait pas laisser indifférent.

« Je ne lui ai pas parlé depuis (ses premiers pas avec les Bleus), mais évidemment nous sommes vraiment conscients de ce qu'il fait et de son évolution. C'est notre joueur et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise. Il obtient les minutes et l'exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n'étaient pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison. Et ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s'améliore », a déclaré le technicien espagnol.

Encore lié à Arsenal jusqu’au 30 juin 2024, Saliba devrait donc retourner à Londres à l’issue de la saison et Arteta pourrait finalement l’intégrer à sa rotation la saison prochaine. Sauf si le natif de Bondy décide d’aller poursuivre sa progression loin de l’Emirates Stadium. L’Olympique de Marseille aimerait bien le conserver définitivement, mais semble refroidi par la concurrence et les chiffres qui pourraient sortir dans ce dossier.