PSG Mercato : Une sensation de Bundesliga pour succéder à Neymar !

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2022 à 13:09

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Neymar pourrait quitter le PSG l’été prochain. Le club parisien viserait une sensation de Bundesliga.

Le PSG prêt à laisser partir Neymar l’été prochain ?

Entre les retours de vacances avec des kilos en trop, les blessures récurrentes et les grands rendez-vous ratés, Neymar a fini par agacer tout le monde au Paris Saint-Germain. Arrivée en août 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, la star brésilienne n’est jamais parvenue à porter le club de la capitale comme l’espéraient les hauts dignitaires qatariens des Rouge et Bleu. Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris SG veut se reconstruire à compter du mercato estival et l’international brésilien de 30 ans ne serait plus un intouchable auprès de la direction parisienne.

D’après les informations de Téléfoot, le vice-champion de France en titre serait prêt à délivrer un bon de sortie à Neymar en cas d’offre jugée satisfaisante. Mais L’Équipe précise que les 4 millions d’euros mensuels que l’ancien ailier du Barça perçoit dans la capitale réduiraient très considérablement la liste de ses prétendants. Qu’à cela ne tienne, le Paris SG serait prêt à se séparer de Neymar et travaillerait déjà pour sa succession.

PSG Mercato : Un ancien Titi pour succéder à Neymar

Neymar pourrait être remplacé au Paris Saint-Germain par un ancien Titi. Parti durant l’été 2019 pour 13 millions d’euros, Christopher Nkunku s’est rapidement imposé au RB Leipzig. Avec 27 buts et 17 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues, l’ancien milieu de terrain offensif du PSG est l’une des sensations de la Bundesliga. À tel point que des cadors européens comme le FC Barcelone et Arsenal seraient prêts à le recruter à la fin de la saison.

Mais selon les renseignements de Foot Mercato, le joueur de 24 ans aurait de fortes chances de revenir dans son club formateur la saison prochaine. Le journaliste Santi Aouna explique notamment que la merveille française du RB Leipzig serait devenue une priorité estivale pour Nasser Al-Khelaïfi et les siens, surtout en cas de départ de Neymar, que la direction parisienne aurait déjà proposé à plusieurs formations. Proche de Kylian Mbappé, Christopher Nkunku pourrait être un argument de poids pour le PSG afin de tenter de conserver l’enfant de Bondy. Même si cela revient à casser la tirelire.

« Très proche de Kylian Mbappé depuis que les deux hommes se sont côtoyés à Paris et se sont retrouvés en Équipe de France, Nkunku pourrait être un argument de poids pour Paris pour convaincre le champion du monde 2018 de prolonger son aventure parisienne. Nous sommes bien évidemment encore très loin d’une signature de Christopher Nkunku à Paris. Mais la possibilité de recruter son ancien grand espoir, et ce, même pour un montant supérieur à 70M€, est étudiée avec le plus grand sérieux au PSG », explique le média francilien. Interrogé en février dernier, le natif de Lagny-sur-Marne avait confié à L'Équipe que « si une proposition du PSG arrive, elle sera étudiée comme toutes les autres possibilités. Je ne ferme aucune porte ».