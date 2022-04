RC Lens : Un renfort de taille avant le derby face au LOSC

Publié par Thomas G. le 08 avril 2022 à 12:55

Le RC Lens pourrait finalement avoir le soutien de leurs supporters face au LOSC, malgré l'interdiction de déplacement des Lensois à Lille.

Une bonne nouvelle pour le RC Lens avant le derby

La préfecture du Pas-de-Calais avait interdit aux Lensois de se déplacer au Stade Pierre Mauroy pour le derby suite au débordement lors du match aller. Cependant, la Sénatrice du département du Pas-de-Calais a publié un communiqué pour demander l’ouverture du parcage pour les supporters du RC Lens au préfet. « Je vous demande, Monsieur le Préfet, de bien vouloir revoir votre décision pour que chacune et chacun puisse vivre sa passion dans de bonnes condition. » Lors du match aller au Stade Bollaert une rixe entre les supporters des deux équipes avait éclaté.

La sénatrice du Pas-de-Calais, Cathy Apourceau-Poly, estime que l’interdiction de déplacement des Lensois va aggraver les choses. « Comme l'estiment nombre de supporters lensois, cet arrêté risque de créer davantage de problème qu'il ne va en résoudre. En effet, les supporters achètent des billets et vont se retrouver parmi les supporters lillois », a-t-elle estimé. C'est un communiqué qui pourrait faire changer d’avis la préfecture, ce qui permettrait aux Lensois de retrouver Pierre Mauroy, eux qui n'ont pas vibré à Lille depuis 2014.

Le derby est redevenu un match à enjeu

En plus de la suprématie régionale, cette année c’est le haut de tableau qui se joue entre les deux clubs. Le derby du Nord est de nouveau un match à enjeu au classement. Depuis le retour du RCL en Ligue 1, le LOSC était toujours devant les Lensois au classement, mais cette année les deux clubs sont au coude-à-coude.

Ce match est un choc dans la lutte pour la qualification à la Coupe d’Europe, malheur aux vaincus, car une défaite mettrait fin à tout espoir de coupe d’Europe. Actuellement, trois points séparent le LOSC et le RC Lens qui ne peuvent plus perdre de points dans ce sprint final. Ce derby s’annonce donc électrique à tous les niveaux, car les deux équipes voudront bien plus qu’un match nul.