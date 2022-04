OM Mercato : Le nouveau coup de pression de Saliba sur Longoria

Publié par Ange A. le 10 avril 2022 à 05:35

OM Mercato : William Saliba s’est de nouveau exprimé sur son avenir qui va s’écrire entre l’Olympique de Marseille et Arsenal.

OM Mercato : Saliba lâche encore des indices sur son avenir

Outre l’avenir de Boubacar Kamara, le cas William Saliba préoccupe aussi l’Olympique de Marseille. Le défenseur central est prêté cette saison sans option d’achat par Arsenal. Ses prestations avec l’ OM lui ont permis d’être convoqué pour la première fois en équipe de France. Pas insensible aux prouesses de l’ancien Stéphanois, Marseille voudrait conserver le défenseur de 21 ans. Une fois de plus, l’intéressé a livré un message sur son avenir. L’occasion pour lui de partager son bonheur de vivre la ferveur autour du club phocéen.

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant […] On verra, il y aura des discussions intenses, je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On ne sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable », a indiqué le Gunner à RMC Sport. Celui-ci n’exclut pas néanmoins un retour à Arsenal. Raison pour laquelle il profite au maximum de l’ambiance au Vélodrome au cas où il ne resterait pas.

Un avenir entre Marseille et Arsenal

Comme Didier Deschamps et Jorge Sampaoli, Mikel Arteta est sous le charme de William Saliba. Le coach d’Arsenal est notamment ravi du nouveau statut d’international tricolore acquis par son poulain. Le technicien espagnol ne semble pas s’opposer au retour de l’ancien de Saint-Étienne à l’Emirates Stadium. Mais celui-ci avait posé quelques exigences concernant son avenir. Le défenseur en prêt à l’ OM réclamait davantage plus de temps de jeu. Une demande légitime vu qu’il n’a jamais été aligné chez les A à Arsenal.

Concernant l’Olympique de Marseille, Saliba avait indiqué qu’une qualification de l’ OM pourrait influencer sa décision finale. Reste à savoir lequel de ces clubs répondra aux attentes du néo-international tricolore.