PSG Mercato : Troublante révélation sur Ramos après Clermont !

12 avril 2022

PSG Mercato : Titulaire samedi face à Clermont, Sergio Ramos a rendu une copie propre lors de la victoire du PSG (6-1). Mais son avenir reste incertain.

PSG Mercato : Déjà la fin de l’histoire pour Sergio Ramos ?

Après seize saisons de bons et loyaux services sous les couleurs du Real Madrid, Sergio Ramos s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain l’été dernier. Arrivé gratuitement puisque laissé libre par le club merengue, le défenseur central espagnol vit une année difficile en Ligue 1. En proie à des douleurs aux mollets, le champion du monde 2010 a passé le clair de son temps à l’infirmerie. Et d’après les dernières rumeurs venues d'Espagne, le joueur de 35 ans pourrait créer l surprise en quittant les rangs du Paris SG l’été prochain.

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023, Ramos pourrait en effet quitter la France seulement un an après sa signature fracassante avec les Rouge et Bleu. Touché par les critiques et les sifflets à son endroit, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo songerait notamment à prendre une décision radicale pour son avenir : soit la retraite ou un départ cet été.

PSG Mercato : Un dernier clip à l’Inter Miami avant la retraite ?

Présent sur le plateau de l’émission espagnole Carrusel Deportivo de La Cadena SER, le journaliste Javier Matallanas a lâché une petite bombe sur la situation de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Selon lui, le numéro 4 de l’équipe parisienne réfléchirait sérieusement à prendre sa retraite à l'issue de la saison ou à rejoindre l’Inter Miami de David Beckham, en MLS.

« Sergio Ramos, s'il ne prend pas sa retraite, il est fort probable qu'il changera de club à la fin de la saison. Il ira à l'Inter Miami cet été. Et parce qu'il n'a presque rien joué, il ne demandera pas un euro s'il part. Il a de l'honneur », a déclaré le journaliste dimanche soir. Un an après son arrivée en France, Sergio Ramos va-t-il déjà faire ses valises et quitter le Paris SG ?

Affaire à suivre…