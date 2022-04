OM Mercato : Marseille en grand danger pour Mohamed-Ali Cho

Publié par Timothée Jean le 13 avril 2022 à 15:43

OM Mercato : Les dirigeants marseillais ont entamé les premières manœuvres pour s’offrir Mohamed-Ali Cho. Mais un cador de Liga joue les trouble-fêtes.

OM Mercato : Longoria bousculé pour Mohamed-Ali Cho

Il n'a que 18 ans et déjà Mohamed-Ali Cho est l'un des jeunes joueurs les plus convoités. Auteur de prouesses assez renversantes sous le maillot d’Angers SCO, le jeune attaquant franco-marocain connaît une baisse de régime cette saison avec deux petits buts inscrits en 26 rencontres de Ligue 1. Ce qui ne l’empêche pas de conserver une belle cote sur le marché des transferts.

En effet, son profil prometteur et ses prestations remarquées à Angers ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens qui s’activent en coulisses pour le recruter. Depuis de nombreuses semaines maintenant, l’Olympique de Marseille fait ainsi des pieds et des mains pour obtenir sa signature. Mieux, selon les récentes informations de Foot Mercato, la direction de l’ OM a déjà entamé des négociations avec l’entourage de Mohamed-Ali Cho en vue d’une future collaboration. Et si le club phocéen semble avoir pris une sérieuse avance dans ce dossier, aucun accord n’a encore été conclu entre les différentes parties. Ce qui laisse une chance aux autres courtisans. D’ailleurs, le Real Betis serait prêt à jouer un mauvais tour à l’ OM pour le crack angevin.

Le Real Betis passe aussi à l’offensive pour Mohamed-Ali Cho

Comme l’indique Dario AS, le club andalou vient en effet de se manifester pour Mohamed-Ali Cho. Les dirigeants du club espagnol suivent le jeune attaquant depuis de longues dates et ont visiblement décidé de passer à l’action pour le détourner de l’Olympique de Marseille. La source explique que le Real Betis, qui pourrait perdre quelques éléments offensifs cet été, a récemment pris des renseignements sur le joueur, notamment sur sa disponibilité et le prix réclamé par Angers SCO pour son transfert. Le club angevin attendrait un chèque d’environ 15 millions d’euros pour céder son jeune crack.

Reste désormais à savoir si les dirigeants du Betis répondront favorablement aux exigences financières de l' Angers SCO. En attendant, Leicester City, le Borussia Dortmund ou encore l’Eintracht Francfort seraient également intéressés par le profil du jeune joueur, ce qui risque de compliquer un peu plus la tâche à Marseille.