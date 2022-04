Stade-Rennais-Monaco : Les compos tombent, décision forte au SRFC !

Publié par Thomas le 15 avril 2022 à 12:20

Match crucial pour le Stade Rennais qui reçoit l'AS Monaco ce vendredi. Découvrez la compo du SRFC et de l'ASM avec un choix fort de Bruno Genesio.

Stade Rennais : Le SRFC décimé en défense centrale

Et si l’Europe se jouait ce soir ? En course pour la qualification en Ligue des Champions cette saison, le Stade Rennais a l’occasion ce vendredi d’écarté presque définitivement un concurrent direct, l’AS Monaco. 6e et à 6 points des Rouge et Noir, le club du Rocher joue gros ce soir au Roazhon Park, où le SRFC a l’habitude d’infliger des cartons à ses adversaires. Une mission difficile pour Philippe Clement et les siens qui voient toutefois Rennes grandement diminué en défense.

Comme annoncé hier en conférence de presse par Bruno Genesio, l’international marocain Nayef Aguerd est malade et loupera donc le choc contre l’ASM, de quoi entrevoir une charnière centrale inédite. Avec la blessure longue durée de Loïc Badé, l’entraîneur rennais devrait, selon L’Équipe, faire reculer d’un cran Baptiste Santamaria, qui avait déjà expérimenté ce poste début janvier en Coupe de France (défaite 2-1 contre Nancy). L’ancien Angevin devrait ainsi laisser son poste de sentinelle à Jonas Martin, qui connaît probablement ses derniers matches sous le maillot Rouge et Noir cette saison.

L'AS Monaco, une équipe qui a souvent déjoué le SRFC

Bien que le Stade Rennais parte favori dans son antre, qui sera d’ailleurs à guichets fermés, son adversaire du soir reste jusqu’à présent l’écurie la plus difficile que le club breton ait rencontré. L’AS Monaco est en effet la seule équipe de Ligue 1 contre qui le Stade Rennais affiche plus de 50% de défaites (49/90). Pire encore, lors des 5 dernières réceptions de l’ASM au Roazhon Park, les Bretons ne se sont imposés qu’une seule fois, pour 3 défaites et un nul. Comme contre le Stade de Reims le week-end dernier, qui dressait un bilan très positif contre le Stade Rennais, Bruno Genesio tentera de stopper cette mauvaise dynamique.

Compo probable du SRFC :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, B. Santamaria, B. Meling

Milieux de terrain : F. Tait, J. Martin, L. Majer

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier

Compo probable de l’AS Monaco :

Gardien : A. Nübel

Défenseurs : C. Henrique, B. Badiashile, A. Disasi, R. Aguilar

Milieux de terrain : Y. Fofana, A. Tchouaméni, A. Golovin, K. Volland, Vanderson

Attaquant : W. Ben Yedder