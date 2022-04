Stade Rennais Mercato : Le SRFC vise un joyau turc pour l'après Aguerd

Publié par Thomas le 19 avril 2022 à 11:04

Stade Rennais Mercato : Pour pallier à un possible départ de Nayef Aguerd cet été, le SRFC aurait des vues sur une sensation de Süper Lig.

SRFC Mercato : Dernière saison au Stade Rennais pour Aguerd ?

Les lignes devraient bouger cet été au Stade Rennais. Auteur d’une saison remarquable, le club breton a tapé dans l’œil de plusieurs cadors en Europe, désireux de s’attacher les services de ses cadres. Parmi ces joueurs courtisés par des clubs étrangers, Nayef Aguerd fait grandement parler de lui ces dernières semaines notamment du côté de l’Angleterre, où West Ham le cible pour renforcer sa défense. Bourreaux de Lyon en Ligue Europa, les Hammers seraient séduits par le profil de l’international marocain, devenu incontournable cette saison sous Bruno Genesio.

Sous contrat jusqu’en 2025 au SRFC, Nayef Aguerd fait l’objet d’une protection forte de la part de ses dirigeants et notamment son directeur sportif, Florian Maurice. Néanmoins, en cas de grosse offre du club londonien, les Rouge et Noir seraient forcés de dire adieu à leur pilier en défense. Une éventualité qui pousse le board rennais à s’intéresser à plusieurs pistes en défense centrale, dont une venue tout droit de Turquie.

Un crack du Besiktas visé par le Stade Rennais

Secteur de jeu le moins fourni de la formation rennaise, la charnière centrale devrait connaître du mouvement ces prochains mois au SRFC. Même en cas de non-départ d’Aguerd vers West Ham, Florian Maurice souhaite renforcer sa défense et aurait jeté son dévolu sur un jeune talent du Besiktas. D’après la presse turque, le Stade Rennais pisterait le prometteur Serdar Saatci, sous contrat jusqu’en 2023 avec le club stambouliote.

International espoir, le défenseur de 19 ans a déjà disputé 7 rencontres de Süper Lig, et un match de Ligue des Champions contre l’Ajax cette saison. Un maigre bilan, suffisant pour attirer les convoitises rennaises. En parallèle, le Stade Rennais suit toujours le Marocain Romain Saïss de Wolverhampton, libre cet été et également pisté par l’Olympique de Marseille et Lyon.