OM Mercato : Longoria fortement contrarié pour un défenseur

Publié par Timothée Jean le 19 avril 2022 à 16:34

OM Mercato : Le président marseillais a toujours affiché son souhait de conserver William Saliba. Mais la concurrence est rude dans ce dossier.

OM Mercato : Pablo Longoria a de la concurrence pour William Saliba

Il est l’une des belles sensations du côté de l’Olympique de Marseille. Prêté par Arsenal, William Saliba s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’ OM cette saison. Au point d’être convoqué pour la première fois en Équipe de France. Alors forcément, les dirigeants marseillais espèrent le conserver le plus longtemps possible. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, et son équipe, envisagent même d’entamer des négociations avec les dirigeants d’Arsenal pour tenter d’étendre le prêt de William Saliba d’une saison supplémentaire.

Sauf que cette opération s’annonce très compliquée pour l’Olympique de Marseille. Dans son article du jour, L’Équipe fait en effet le point sur ce dossier et révèle que l’ OM n’est pas le seul club qui souhaite boucler la signature de William Saliba. Un nouveau prétendant et non des moindres vient aussi de se manifester, l’Atlético Madrid.

L’Atlético Madrid fonce sur William Saliba

Le quotidien sportif explique en effet que les Colchoneros suivent de très près la situation de William Saliba à l’ OM. Diego Simeone, le coach madrilène, serait sous le charme du jeune Tricolore et voudrait l’attirer en Liga la saison prochaine. Cette intrusion de l’Atlético Madrid devrait donc compliquer la tâche à l’ OM, d’autant plus qu’Arsenal exigerait une grosse somme pour céder son défenseur prometteur. Un montant de 30 millions d’euros est évoqué pour son transfert définitif.

Reste désormais à savoir quel prétendant sera prêt à répondre favorablement aux exigences financières d’Arsenal pour un transfert de l’ancien joueur de l’ASSE. Pour le moment, le principal concerné est « heureux » à l'Olympique de Marseille et n’exclut pas l’idée de poursuivre son aventure sous le maillot phocéen.