SCO-PSG : La compo du Paris SG, Messi forfait, Ramos de retour !

Publié par Thomas le 19 avril 2022 à 17:34

Match capital pour le PSG qui peut acter son 10e titre de champion de France contre Angers SCO. Découvrez la compo du Paris SG avec de nombreux absents.

SCO-PSG : Le Paris SG décimé contre Angers

Dernière ligne droite pour le Paris Saint-Germain qui affronte Angers SCO ce mercredi dans le cadre de la 33e journée de championnat. Auteur d’un succès timide dimanche contre le rival marseillais, le PSG a l’occasion cette semaine d’officialiser son 10e titre de champion de France. En cas de nul ou de défaite de l’ OM contre le FC Nantes, les Rouge et Bleu verraient une victoire en Anjou comme synonyme de sacre national. Néanmoins, Mauricio Pochettino se retrouvera une nouvelle fois très amoindri pour défier l’équipe de Gérald Baticle ce mercredi et devra donc composer avec un onze new-look.

Dans son traditionnel point médical d’avant-match, le PSG a fait état des absences de Lionel Messi, Marco Verratti et Presnel Kimpembe contre Angers SCO. L’attaquant argentin souffre d’une inflammation au tendon d’achille gauche et devrait donc laisser sa place à Angel Di Maria sur le flanc droit de l’attaque. Verratti et Kimpembe sont quant à eux touchés au genou. Les trois joueurs, titulaires contre l'OM dimanche, seront accompagnés de Neymar (suspendu), Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Leandro Paredes et Abdou Diallo. Une flopée d'indisponibles qui devrait pousser Pochettino à donner du temps de jeu à certains remplaçants habituels.

Place aux jeunes contre Angers SCO

L’avance notoire sur le dauphin olympien mêlée aux nombreuses absences dans le groupe pourraient profiter à plusieurs Parisiens, dont certains jeunes issus du centre de formation. Souvent pointé du doigt par les observateurs pour le maigre temps de jeu accordé à ses jeunes talents, l’entraîneur argentin pourrait offrir de précieuses minutes à certains cracks comme Xavi Simons, Edouard Michut ou encore Eric Junior Dina Ebimbe. « Plusieurs joueurs seront absents demain, mais c'est l'opportunité pour des joueurs qui ne jouent pas beaucoup d'habitude d'être concernés par le match. Certains jeunes peuvent aussi être dans le groupe », a annoncé le coach du Paris SG en conférence de presse.

Chancelant ces dernières semaines dans les buts, Gianluigi Donnarumma pourrait être laissé sur le banc contre les Angevins et laisser son compère costaricien, Keylor Navas, débuter la rencontre. En défense centrale, Sergio Ramos va faire son retour dans le onze, lui qui avait débuté sur le banc contre l’ OM dimanche. Pour le reste, le doute subsiste encore au milieu de terrain, où Xavi Simons pourrait être préféré à Georginio Wijnaldum pour amener plus de percussion offensive, à moins que le Néerlandais ne débute un cran plus haut, aux côtés de Mbappé et Di Maria, une option également plausible pour le coach parisien.

Compo probable du PSG contre Angers SCO

Gardien : K. Navas

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, S. Ramos, J. Bernat

Milieux de terrain : I. Gueye, Danilo, X. Simons

Attaquants : A. Di Maria, M. Icardi, K. Mbappé