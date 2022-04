PSG Mercato : Barça, dénouement imminent pour Ousmane Dembélé !

Publié par Thomas le 27 avril 2022 à 18:03

PSG Mercato : En fin de contrat cet été, Ousmane Dembélé a pris sa décision concernant son avenir, lui qui dispose d'un accord verbal avec le Paris SG.

PSG Mercato : Réunion entre le FC Barcelone et le clan Dembélé

Le feuilleton Ousmane Dembélé pourrait enfin toucher à sa fin dans quelques jours. Libre de tout contrat à la fin de la saison, l’attaquant des Bleus n’a toujours pas prolongé au Barça, au grand dam de ses dirigeants. Tout proche d’un départ cet hiver vers le Paris Saint-Germain, l’ancien joueur du SRFC avait finalement préféré patienter jusqu’à la fin de son bail en Catalogne, moment où il choisirait enfin son futur club. En stand-by depuis des mois, le dossier Ousmane Dembélé pourrait bien se débloquer ce mercredi.

Comme annoncé par la presse catalane, le clan du joueur et notamment son agent, Moussa Sissoko, a voyagé dans la journée à Barcelone pour s’entretenir avec les dirigeants blaugranas. D’après le Mundo Deportivo, cette réunion importante avait pour objectif de décanter l’avenir du Français et établir de manière définitive si Dembouz prolongera ou non au Barça. D’après le journaliste Alex Pintanel, proche du dossier, Ousmane Dembélé aurait communiqué à ses proches et au club catalan sa volonté de poursuivre sur le long terme son aventure barcelonaise.

Si les tenants et aboutissants de cette réunion n’ont pour l’instant pas été dévoilés, il est fort à parier qu’une annonce importante soit faite dans la soirée de la part de la presse locale. Une tendance négative qui se profile donc pour le Paris SG, qui pourrait se tourner vers d’autres pistes.

PSG : La venue d'Ousmane Dembélé se complique

Si rien n’est encore acté et que l’accord verbal entre Leonardo et Dembouz tient toujours, le récent rapprochement du Barça vers son crack de 24 ans compromet fortement l’idée d’un transfert dans la capitale cet été. Si un accord financier venait à être trouvé ce mercredi, la prolongation du Mosquito à Barcelone serait alors actée, fermant définitivement le dossier à Paris. Pour prévenir tout revers dans l’opération, le PSG aurait ciblé ces dernières semaines d’autres pointures européennes, comme l’Uruguayen Darwin Nuñez (25 buts en championnat cette saison avec Benfica) ou encore Joao Felix de l’Atlético Madrid, que les Rouge et Bleu suivent avec intérêt.