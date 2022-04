Stade Rennais : Un absent de taille pour le SRFC face à l'ASSE

Publié par Jules le 25 avril 2022 à 20:20

Stade Rennais : Tandis que le SRFC affronte l'ASSE, samedi, un joueur essentiel devrait rater ce match crucial dans la bataille pour la troisième place.

Stade Rennais : La défense du SRFC appauvrie face à l'ASSE

La lutte pour la troisième place promet d'être très disputée en cette fin de saison. Parmi les prétendants sérieux à une place en Ligue des Champions, le SRFC apparaît comme l'un des favoris et devra le prouver contre l' ASSE tout en faisant le plein de points, alors qu'il ne reste que 4 matchs à jouer en Ligue 1. Cependant, un élément pourrait compliquer les choses. Il s'agit de l'indisponibilité d'un titulaire indiscutable du Stade Rennais, en la personne de Nayef Aguerd.

En tant qu'élément essentiel du système de Bruno Genesio, Nayef Aguerd est le deuxième joueur le plus utilisé cette saison par le SRFC en Ligue 1, derrière Benjamin Bourigeaud, annoncé partant cet été. Malheureusement pour le Stade Rennais, le joueur a été expulsé lors du dernier match contre le FC Lorient (5-0) et va donc manquer la rencontre opposant le Stade Rennais à l' ASSE samedi soir à 21h. Une très mauvaise nouvelle pour les Rouge et Noir, qui ont peu d'options à son poste.

Stade Rennais : Qui pour remplacer Aguerd contre l'ASSE ?

Les solutions pour remplacer Nayef Aguerd ne sont pas très nombreuses du côté du SRFC. Cette saison, seuls quatre joueurs ont été utilisés à ce poste par Bruno Genesio. Outre Warmed Omari qui devrait débuter le match ce week-end, il ne reste que deux options pour suppléer l'international marocain (19 sélections) au Stade Rennais, Baptiste Santamaria et Loïc Badé. Néanmoins, cela est loin d'être l'idéal pour l'ancien coach de l' OL.

Concernant le premier, Santamaria n'est pas un spécialiste du poste et n'a été essayé qu'à deux reprises en tant que défenseur central cette saison avec le Stade Rennais. C'était lors des défaites aux tirs aux buts contre l' AS Nancy en Coupe de France et face à Strasbourg le 20 avril dernier. Pour le second, rien n'est moins sûr. Débarqué du RC Lens l'été dernier, Loïc Badé connaît une saison compliquée, impactée par des blessures. Même si le coach du SRFC a annoncé qu'il pourrait peut-être prétendre à une place dans l'effectif ce week-end, il faudra suivre attentivement son état de forme au cours de la semaine.