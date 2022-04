OL Mercato : Succession d'Aulas, Tony Parker lâche sa réponse

Publié par Ange A. le 29 avril 2022 à 00:46

OL Mercato : Tony Parker a tranché au sujet de la succession de Jean-Michel Aulas qui a récemment menacé de quitter l’Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Jean-Michel Aulas vers la sortie à Lyon ?

Les tensions sont vives entre l’Olympique Lyonnais et ses supporters. Ceux-ci sont furieux depuis l’élimination de leur club en Ligue Europa. Un sacre en C3 était le seul espoir des Gones de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Lors du carton contre Montpellier (5-2), certains fans n’ont pas hésité à siffler Karl Toko Ekambi. Buteur contre le MHSC, le Camerounais avait célébré son but de façon osée en tançant les supporters.

Suite aux sifflets reçus par l’attaquant lyonnais, Jean-Michel Aulas était monté au créneau. L’occasion pour le patron de l’ OL de dénoncer cette nouvelle attitude des Bad Gones. Le président lyonnais avait notamment menacé de prendre la porte si de pareils comportements venaient à se reproduire. Alors qu’un départ du président Aulas est évoqué, Tony Parker a été interrogé sur une possible succession du dirigeant lyonnais.

Tony Parker président de Lyon, sa réponse cash

Partenaire de Jean-Michel Aulas, Tony Parker est souvent pressenti pour prendre la succession de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais. Mais l’ancien pensionnaire des San Antonio Spurs en NBA ne lorgne pas « pour l’instant » le fauteuil de JMA. « Jean-Michel est un ami de longue date, on est dans la même famille parce que OL Groupe a investi dans mes deux clubs de basket : Asvel masculin et Asvel féminin. Mais Jean-Michel est le président, il compte rester très longtemps. Moi je suis là pour apprendre et j’ai de la chance d’avoir quelqu’un comme lui pour apprendre le business. Je pense que c’est le président qui a le plus réussi ces 30 dernières années. Ce qu’il a réussi à construire à Lyon, c’est très fort », a expliqué l’ancien basketteur tricolore au micro de BFM Business.