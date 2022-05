PSG Mercato : Deux sensations du RC Lens et de Nice bientôt à Paris ?

Publié par Thomas le 04 mai 2022 à 11:05

PSG Mercato : Avec la piste Tchouaméni qui semble se refroidir cet été , le Paris SG pourrait se rabattre sur deux stars du RC Lens et de l'OGC Nice.

PSG Mercato : La venue d’Aurélien Tchouaméni se complique

Désireux de renforcer son milieu de terrain pour la saison à venir, le Paris Saint-Germain prospecte depuis de longs mois partout en Europe pour débusquer un top joueur à ce poste. Si la piste Paul Pogba était un temps prioritaire aux yeux de Leonardo, ce dossier aurait pris du plomb dans l’ail au profit d’une autre piste chaude, Aurélien Tchouaméni. Le joyau de l’AS Monaco, en fin de contrat en juin 2024, est devenu l’objectif des Rouge et Bleu, et ce, malgré une concurrence féroce.

Pressenti pour quitter le Rocher, l’ancien crack des Girondins de Bordeaux semblerait toutefois loin d’une arrivée au Paris SG, et pour cause, ce dernier aurait assuré vouloir rallier un championnat étranger. Courtisé par Manchester United, Chelsea ou encore le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni devrait créer quelques maux de tête à l’entité francilienne qui de fait, pourrait se pencher sur d’autres pistes toutes aussi séduisantes.

Le Paris SG vise deux talents de Ligue 1

À l’inverse des années précédentes, où le PSG avait orienté son recrutement vers des joueurs étrangers, cet été, le club de la capitale se serait tourné vers des joyaux de Ligue 1, qui plus est francophones. Outre Aurélien Tchouaméni, le Paris Saint-Germain penserait également à Khéphren Thuram de l’OGC Nice et Seko Fofana du RC Lens, pour renforcer son entrejeu. Critiqué pour sa tendance à dénigrer les talents hexagonaux, Leonardo aurait changé son fusil d’épaule, notamment après le succès Kylian Mbappé et les échecs Neymar, Leandro Paredes ou encore plus récemment Lionel Messi.

D’après Le Parisien, ces deux joueurs suscitent un intérêt de la part des dirigeants Rouge et Bleu, même si aucune offensive n’a pour l’instant été évoquée. Le premier cité, nommé hier dans la catégorie de meilleur espoir de Ligue 1, reste encore très jeune et voué à progresser, ce qui ferait hésiter encore le board du PSG. Pour ce qui est de l’international ivoirien du RCL, le Paris SG devra faire face à une concurrence locale, de l’ OL et l’Olympique de Marseille, tous deux désireux de récupérer l’ancien Bastiais cet été.