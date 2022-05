AS Monaco Mercato : Tchouaméni en plein doute sur son avenir

Publié par Dylan le 04 mai 2022 à 20:35

AS Monaco Mercato : En conférence de presse ce mercredi, Aurélien Tchouaméni a évoqué son avenir à l'AS Monaco. Le milieu reste ouvert à toutes pistes.

AS Monaco Mercato : De nombreux clubs européens sur Tchouaméni

Ces dernières semaines, Aurélien Tchouameni (22 ans) est annoncé un peu partout en vue du mercato estival. Auteur d'une grande saison avec l'AS Monaco, le milieu de terrain français est courtisé par des grands noms du football européen. Le Real Madrid, le PSG, Chelsea ou encore Liverpool le suivraient de près. Selon AS, le club de la Principauté aurait fixé son prix à hauteur de 70 millions d'euros. Un montant qui serait en partie dû au fait que les Monégasques devront donner une certaine somme aux Girondins de Bordeaux, le club formateur d'Aurélien Tchouaméni, en cas de vente.

Avec 32 titularisations en 35 matches de Ligue 1 et 7 sur 8 possibles en Ligue Europa cette saison, le petit nouveau de l'Équipe de France est devenu un rouage essentiel de l'AS Monaco de Philippe Clement. Précieux dans l'entrejeu, sa perte serait sûrement difficile à combler. Mais pour l'instant, le jeune monégasque se réserve. « Je suis en contrat avec l'AS Monaco jusqu’en 2024, avec une option jusqu'en 2025, on verra ce que l’avenir me réservera » a t-il lancé.

« Jouer la Ligue des Champions, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait »

Aurélien Tchouaméni fait partie des joueurs ayant largement contribué à la bonne série actuelle du club du Rocher en Ligue 1 (6 victoires consécutives depuis la défaite à Strasbourg, le 13 mars dernier), mais digère encore mal l'élimination en barrages de la Ligue des Champions, une compétition qu'il aimerait disputer la saison prochaine.

4e de Ligue 1 à égalité de points avec le Stade Rennais (3e, 62 pts) et à seulement 3 points de Marseille (2e, 65 pts), l'AS Monaco peut donc avoir l'espoir de conserver sa pépite. Un espoir qui est d'ailleurs entretenu par les propos du joueur. « Pourquoi pas rester en cas de Ligue des Champions ! Cette élimination en tour préliminaire (contre le Shakhtar) m'est restée en travers de la gorge. Jouer la Ligue des Champions avec l’AS Monaco, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait », a déclaré Aurélien Tchouaméni durant la conférence de presse.