Mercato Stade Rennais : Bourigeaud se rapproche d'un départ du SRFC

Publié par Gary SLM le 09 mai 2022 à 14:05

Mercato Stade Rennais : En fin de contrat le 30 juin 2023, Benjamin Bourigeaud pourrait bien partir du SRFC à la fin de cette saison.

Mercato Stade Rennais : Bourigeaud ne se ferme aucune porte

Avec la grande saison qu’il réalise sous les couleurs du Stade Rennais FC, Benjamin Bourigeaud sait qu’il pourrait rejoindre une équipe plus importante dans les prochains mois. Cette saison, il est sur le podium des meilleurs passeurs du championnat de Ligue 1 aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le joueur du SRFC a réalisé 11 passes décisives cette saison, ce qui attire sur lui les regards des recruteurs de plus grands cadors d’Europe.

Pour la direction rennaise, la fin de saison s’annonce compliquée sur ce dossier. La suite de la carrière du joueur chez les Rouge et Noir semble fortement compromise, et sa dernière sortie médiatique vient confirmer cette tendance. En fin de contrat avec le SRFC à la fin de la saison prochaine, Bourigeaud a une nouvelle fois laisser planer le doute sur sa volonté de poursuivre à Rennes l'année prochaine.

Si Florian Maurice souhaite prolonger l'ancien Lensois, ce dernier serait plutôt partant pour une expérience à l'étranger, lui qui a récemment été associé aux clubs de la Lazio et l'AS Rome. Dans une interview accordée au Télégramme, le joueur de 28 ans a évoqué sa situation contractuelle. « Je n’ai pas encore commencé à réfléchir (sur la question de son avenir, ndlr), je ne sais pas ce qui peut se présenter à moi. J’ai forcément des contacts, mais ce sont mes représentants qui s’en occupent. » Rennes se voit dans l'obligation de prolonger le joueur d'ici le mercato, sans quoi, il partirait en échange d'un joli chèque, pour ne pas le perdre libre en 2023.

Mercato SRFC : Florian Maurice devra anticiper

Bourigeaud dit vouloir se concentrer sur la " la fin de saison avec le club ". Pour la suite, il n’écarte aucune possibilité, d’autant plus qu’il affiche clairement ses aspirations. " J’ai des ambitions […] Forcément, il y aura une réflexion à avoir, puisqu’il me reste un an. " déclare le milieu rennais, avant de confirmer les tendances venues de l'étranger : " Je fais juste part de mes ambitions, notamment celle de l’étranger. […] Je veux me donner toutes les opportunités possibles, ne pas me fermer de porte. " Le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, a tout intérêt à anticiper la situation de son milieu de terrain au risque de se retrouver avec un grand vide dans l'entrejeu du Stade Rennais.