OM Mercato : Longoria s'active pour un top défenseur

Publié par Dylan le 14 mai 2022 à 13:55

OM Mercato : Proche d'une qualification en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille travaille au transfert d'un top joueur en défense !

OM Mercato : Pablo Longoria anticipe

Auteur d'une très bonne saison avec l'Olympique de Marseille, le défenseur central William Saliba (21 ans) est un des incontournables de l'effectif olympien. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, le joueur prêté par Arsenal a disputé 35 des 36 rencontres de Ligue 1 de l'OM jusqu'à présent, montrant régulièrement une vraie solidité défensive qui a plu au staff marseillais.

Si William Saliba a été un cadre de la saison olympienne, il n'en reste pas moins qu'il est prêté sans option d'achat par Arsenal, et qu'il doit donc retourner au club londonien à l'issue de la saison. Un destin que refuse le président argentin de l'OM Pablo Longoria, qui voit en William Saliba un élément défensif plus que nécessaire pour bien figurer la saison prochaine, que ce soit en Ligue 1 ou dans une compétition européenne.

Longoria "négocie" avec Arsenal pour Saliba

Selon le journaliste Karim Bennani, qui s'est exprimé sur la chaîne L'Equipe vendredi, Pablo Longoria doit faire une offre d'achat à 30 millions d'euros minimum pour recruter définitivement le défenseur central français. « Marseille aujourd’hui, à l’heure où on parle, n’a pas les moyens de mettre 30 millions d’euros sur Saliba. L’idéal pour l’OM et je pense que c’est en négociations actuellement, serait de négocier une option d’achat obligatoire au dessus de 30 millions d’euros mais à l’issue de la saison prochaine. Un deuxième prêt sur une seconde année. C’est une situation qui s’étudie à l’OM actuellement. Je sais que Longoria discute beaucoup avec Arsenal à ce sujet. » a déclaré le journaliste.

L'agent de William Saliba, Djibril Niang, reste lui plus évasif sur la question du transfert de son joueur. « Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William. Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt, je pense. Arsenal décidera de son avenir dans les prochaines semaines. Beaucoup de facteurs en jeu et rien de décidé pour le moment. » avait-il déclaré au journaliste Freddie Paxton, spécialiste d'Arsenal fin avril. Si les supporters olympiens espèrent que Saliba restera à Marseille, Arsenal pourrait aussi vouloir récupérer son joueur pour rendre sa défense plus compétitive.