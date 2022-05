OM Mercato : un indésirable va faire son retour à Marseille

Publié par Dylan le 15 mai 2022 à 13:55

OM Mercato : Alors que l'OM vient de perdre sa 2e place en Ligue 1 au profit de Monaco, le mercato olympien se poursuit. Pablo Longoria va devoir gérer le retour d'un indésirable.

OM Mercato : Kevin Strootman va faire son retour chez les Phocéens

Prêté depuis maintenant 2 saisons en Italie (Genoa la saison dernière, puis Cagliari cette année), Kevin Strootman (32 ans) ne convainc pas loin de Marseille. Le Néerlandais a bien du mal à montrer ses qualités, et son club actuel Cagliari ne devrait pas émettre l'envie de le garder. Peu épargné par les pépins physiques et décevant dans ses performances, Kevin Strootman était devenu un indésirable à l'OM, d'où son départ en Italie.

Pourtant, le milieu de terrain hollandais devrait bien faire son retour à l' Olympique de Marseille. Cette saison, Kevin Strootman n'a joué que 11 matchs avec Cagliari, qui joue son maintien en Série A. Un bilan bien plus décevant par rapport à la saison dernière, lorsqu'il était au Genoa, une autre équipe souvent armée pour jouer sa survie dans le plus grand championnat italien (18 matchs disputés pour 4 passes décisives en Série A).

Cagliari veut se débarasser de Strootman

Selon les informations du quotidien italien Il Corriere dello Sport, Kevin Strootman comme Cagliari penseraient sérieusement à une séparation en fin de saison. Le club sarde peut garder le milieu de 32 ans une saison supplémentaire grâce à une option inscrite dans son prêt, mais plus le temps passe et plus elle devient improbable au vu des récentes performances du Néerlandais.

Le retour de Kevin Strootman semble donc plus que probable, et Pablo Longoria, le président de l' OM, va avoir bien du mal à trouver une solution pour l'avenir du joueur. Le Néerlandais avait laissé de mauvais souvenirs aux supporters olympiens, tout comme Kostas Mitroglou à la même époque. Et dans un milieu olympien qui monte en puissance avec Mattéo Guendouzi, Pape Gueye ou encore Boubacar Kamara, on se demande comment Strootman pourrait rejouer à l'OM en cas de retour.