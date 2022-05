ASSE Mercato : La vente de l'AS Saint-Etienne est imminente

Publié par Thomas le 19 mai 2022 à 12:56

Vente ASSE : Longtemps dans l'attente d'un repreneur, l'AS Saint-Etienne pourrait bel et bien être racheté dans les prochains jours.

Vente ASSE : David Blitzer en passe de racheter Saint-Etienne

Enfin une éclaircie dans cette saison bien sombre à l’AS Saint-Etienne. En proie à de graves problèmes financiers mais aussi et surtout sportifs, le club ligérien a été mis en vente l’année dernière par les deux présidents, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Après de nombreux dossiers peu sérieux et des propositions illusoires, les Verts se sont retrouvés toute la saison sans réelle opportunité de vente, du moins jusqu’à aujourd’hui.

Comme révélé ce mercredi par le média anglais The Independent, l’ ASSE aurait tapé dans l’oeil de David Blitzer, homme d’affaires américain notamment co-propriétaire du club anglais de Crystal Palace, mais aussi d’autres franchises de sport dans le monde. Un intérêt sérieux, qui contraste drastiquement avec le dossier Norodom Ravichak, annoncé au rachat du club puis finalement accusé de faux. Contrairement au prince cambodgien, Blitzer aurait transmis une offre importante aux dirigeants stéphanois, qui seraient actuellement en train de l’étudier. D’après les informations de l’Equipe ce jeudi, le propriétaire des 76ers de Philadelphie pourrait rapidement prendre les commandes des Verts, pour le plus grand bonheur des supporters.

Une vente prévue dans " les tous prochains jours "

Alors que l’AS Saint-Etienne est toujours en balance concernant son avenir et que son sort pourrait se sceller dans quelques jours sur la pelouse du FC Nantes, David Blitzer serait plus que déterminé à prendre les commandes du club. D’après le quotidien sportif, l’Américain de 52 ans souhaiterait devenir propriétaire majoritaire de l’ ASSE via sa société Bolt Football Holding. L’affaire pourrait se conclure très rapidement, peut-être après la rencontre face aux Canaris qui pourrait se révéler déterminante dans le dossier. Pointés du doigt par les supporters depuis des années, le duo Caïazzo-Romeyer pourrait ainsi faire ses valises du Forez après près de 20 ans d’aventure chez les Verts. Un dossier qui devrait secouer l’AS Saint-Etienne ces prochains jours en plus de l’opération maintien qui galvanise autant qu’elle ronge le Peuple Vert.