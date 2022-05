PSG Mercato : Avant Mbappé, Paris boucle une superbe opération !

Publié par Thomas G. le 20 mai 2022 à 10:56

PSG Mercato : Souvent critiqué au Paris Saint-Germain, un gardien international va quitter la capitale cet été pour relancer sa carrière.

PSG Mercato : Un premier gros départ acté chez les gardiens

Depuis le rachat du PSG par Qatar Sport Investissment en 2011, la gestion des gardiens a toujours été problématique pour les Rouge et Bleu. Ces dernières saisons, le club a multiplié les pistes ce qui a créé un embouteillage dans les cages parisiennes. Actuellement, le Paris Saint-Germain compte 10 gardiens sous contrat professionnel, une situation délicate qui ne pouvait plus perdurer.

Ainsi, les Parisiens souhaitent vendre plusieurs gardiens cet été pour dégraisser leur effectif. Dans cette optique, le PSG voulait se séparer d’Alphonse Aréola. Le gardien de 29 ans était prêté cette saison à West Ham où il a notamment participé à la belle épopée de Ligue Europa. Le club de Londres s’est hissé jusqu’en demi-finale face au futur vainqueur, l’Eintracht Franfort. Si l'international français était pressenti pour revenir cet été au Paris SG, les dirigeants Hammers en auraient finalement décidé autrement.

Selon Gianluca Di Marzio, West Ham souhaiterait lever l’option d’achat d’Alphonse Aréola pour un transfert s’élevant à 12 millions d’euros. Cette opération est une aubaine pour les Parisiens qui réaliseraient alors leur plus grosse vente depuis le retour de Leonardo. De plus, cela va alléger la masse salariale du club avant l'éventuelle prolongation de Kylian Mbappé.

La valse des gardiens n’est pas terminée

Si le départ d’Alphonse Aréola est perçu comme un soulagement dans la capitale, le problème des gardiens au PSG n’est toutefois pas totalement réglé. Par conséquent, le champion du monde ne devrait pas être le seul départ dans ce secteur. Des joueurs comme Sergio Rico et Marcin Bulka vont également faire leurs valises du Paris Saint-Germain ces prochains mois. Le premier possède des touches en Espagne et en Italie (Lazio) tandis que le second est pressenti pour rester à l'OGC Nice, où il est prêté cette saison.

En plus de ces départs, Paris va devoir trancher concernant le sort de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. La concurrence entre les deux gardiens ne va pas se poursuivre la saison prochaine et l’un des deux remparts va être sacrifié. Et tout indique que le Costaricien devra se trouver un nouveau point de chute cet été, malgré un passage plus que réussi chez les Rouge et Bleu.