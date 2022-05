Arsenal Mercato : Arteta insiste pour un taulier de Premier League !

Publié par Thomas G. le 20 mai 2022 à 21:56

Arsenal Mercato : Souhaitant renforcer leur milieu de terrain, les Gunners auraient transmis une offre pour un milieu international de Premier League.

Arsenal Mercato : les Gunners se positionnent sur un milieu

Arsenal veut rattraper le temps perdu, cet hiver, les Gunners n’avaient pas fait de recrutements malgré un bon nombre de pistes. Cet été, la situation sera tout autre pour les Londoniens qui espèrent faire signer au moins 3 joueurs. De retour au premier plan en Premier League, les Gunners souhaitent recruter un milieu de terrain.

Mikel Arteta a dressé une liste de joueurs susceptible de s’adapter à son plan de jeu, parmi eux figure Arthur Melo. Néanmoins, selon The Sun, les Gunners ont fait une offre pour un international Belge. Arsenal aurait transmis une offre de 45 millions d’euros pour Youri Tielemans. Le milieu de terrain de Leicester, en fin de contrat en juin 2023 ne souhaite pas poursuivre l’aventure avec les Foxes. Cette offre des Gunners pourraient suffire au vu de la situation contractuelle du joueur. D’autant plus que Leicester aurait déjà trouvé son successeur avec la piste Houssem Aouar.

Une saison réussie pour Arsenal

Bien que les hommes de Mikel Arteta ne devraient pas finir dans les 4 premiers du championnat, la saison est une réussite. L’objectif en début de saison était de terminer dans les cinq premiers et c’est chose faite. De plus, cet exercice 2021-2022 a vu l’émergence de nombreux talents à Arsenal, notamment Martin Ødegaard et Gabriel Martinelli. Cette saison a également permis la confirmation du nouveau statut des deux pépites Bukayo Saka et Emile Smith Rowe.

Le club va ainsi pouvoir continuer sa stratégie en essayant de bien figure en Europa League. De plus, les Gunners pourront compter sur le retour de William Saliba. Le néo-international Français aura à cœur de montrer qu’il mérite sa place dans l’effectif de Mikel Arteta.