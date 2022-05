Vente OM : McCourt lâche un indice sur son avenir à Marseille

Publié par Ange A. le 22 mai 2022 à 08:22

Vente OM : Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a donné quelques assurances après la victoire contre Strasbourg.

Vente OM : La satisfaction de Frank McCourt après Strasbourg

L’Olympique de Marseille a terminé sa saison en apothéose samedi à l’Orange Vélodrome. L’OM a disposé du RC Strasbourg (4-0) pour s’assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine. Propriétaire du club phocéen, Frank McCourt était présent pour vivre cette fin de saison. Après la rencontre, l’homme d’affaires américain a exprimé sa satisfaction au terme de ce dernier épisode de cette saison. Une sortie qui semble éloigner le spectre d’une vente de l’OM. « Je suis tellement heureux pour les supporters. Ce sont les meilleurs supporters, ils méritent ça. C’est une fin de saison magique. L’OM est de retour », a indiqué le boss olympien selon les propos relayés par L’Équipe.

Pas de vente de Marseille en vue ?

Dans sa sortie, Frank McCourt n’a pas manqué de saluer le travail abattu par la direction, le staff et les joueurs de l’Olympique de Marseille. « C’est incroyable. Je suis tellement heureux pour les supporters. Jorge (Sampaoli) et Pablo (Longoria) ont travaillé toute l’année. Et les joueurs les ont respectés et voilà où nous sommes », a déclaré le patron de l’OM. L’entrepreneur bostonien s’est même projeté sur le prochain mercato de Marseille. Sa sortie devrait notamment ravir le technicien argentin qui attend de nouveaux renforts cet été. « Maintenant, nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des champions », a-t-il assuré.

Reste maintenant à savoir si cette sortie suffira pour mettre fin aux différentes spéculations sur la vente de Marseille. Certains estiment en effet que le vice-champion de France pourrait passer sous pavillon saoudien.