OM Mercato : Le SRFC tente une signature historique à Marseille

Publié par Timothée Jean le 23 mai 2022 à 16:45

OM Mercato : En plus de Boubacar Kamara, le club phocéen risque de perdre l’un de ses joueurs emblématiques, visé par le SRFC.

OM Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Steve Mandanda

Malgré sa qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille risque de perdre plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival. Boubacar Kamara est d’ailleurs le premier joueur à quitter le navire marseillais cet été. Le milieu défensif polyvalent a refusé de prolonger son contrat à l’ OM afin de s’engager en faveur d’Aston Villa. Et un autre cadre de l’Olympique de Marseille est également susceptible de mettre les voiles, il s'agit de Steve Mandanda.

Après une saison compliquée, relégué au rang de remplaçant derrière Pau Lopez, le gardien de but emblématique de l’ OM n’est pas certain de poursuivre au sein de son club de cœur. Et pour cause, Steve Mandanda aimerait évoluer dans une équipe où il bénéficie de plus de temps de jeu. Il aimerait donc avoir certaines garanties avant de poursuivre à l’ OM, où son contrat expire en juin 2024. Dans le cas contraire, il pourrait tenter de relever un nouveau défi sur d’autres cieux. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

Selon les dernières informations de France Bleu Armorique, le Stade Rennais s’intéresse de près au gardien de but expérimenté de l’ OM. Les dirigeants bretons envisageraient de profiter de sa situation pour le convaincre de franchir le pas et rejoindre le SRFC la saison prochaine. Cette mission s’annonce très compliquée, mais pas impossible.

Steve Mandanda conserve une belle cote en France

Il faut dire que le Stade Rennais représenterait une belle porte d'entrée pour Steve Mandanda, où il pourrait engranger plus de temps de jeu. Mais le Stade Rennais n’est pas la seule formation de Ligue 1 intéressée par les services du portier de l’ OM. Foot Mercato indique que l’OGC Nice insiste aussi pour le gardien de but de 37 ans. Malgré sa relégation brutale sur le banc de touche, Steve Mandanda aura ainsi une belle côte sur le marché des transferts en France.

Sauf que les différents clubs intéressés partent avec un sérieux handicap dans ce dossier. L'Olympique de Marseille est qualifié pour les plus prestigieuses des coupes européennes et n’a pas l’intention de perdre son gardien de but expérimenté. Du moins, c’est le souhait affiché par le président Pablo Longoria. Cependant, une offre inattendue d’un prétendant pourrait tout faire basculer dans ce dossier.