OL Mercato : Une pointure au milieu confirme des négociations

Publié par ALEXIS le 24 mai 2022 à 14:12

OL Mercato : Enceinte et aussi en fin de contrat en juin, Amel Majri annonce qu’elle pourrait prolonger son bail avec l’Olympique Lyonnais.

OL : Amel Majri discute avec Lyon pour prolonger

En attendant la naissance de son premier enfant, Amel Majri, milieu de terrain de l’ OL, a déjà une idée claire sur la suite de sa carrière, après son accouchement. Elle a bel et bien l’intention de poursuivre sa profession, en prolongeant son contrat qui prend fin le 30 juin 2022. La joueuse de 29 ans a confirmé des négociations en vue de la prolongation de son aventure à l'Olympique Lyonnais. « Je suis en fin de contrat, on est en discussions, on échange avec le club », a-t-elle fait savoir sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Amel Majri assure que les dirigeants de l’ OL souhaitent la voir rempiler, malgré sa grossesse et la période d’indisponibilité qui va suivre. « Ils ont pris en compte la grossesse et le genou et on est dans des échanges, ils veulent me garder », a-t-elle confié.

Amel Majri souhaite finir sa carrière à l'Olympique Lyonnais

L’international tricolore (63 sélections) espère trouver un accord avec Vincent Ponsot, le directeur du Football à l' OL, afin de poursuivre sa carrière sous le maillot des Fenottes, après 12 saisons consécutives à Lyon. « C’est ma ville, c’est mon club de coeur, mais ça ne tient pas qu’à moi. Ça me plairait de faire toute ma carrière à l'Olympique Lyonnais, car quand on a donné et reçu, on veut donner davantage », a-t-elle déclaré en conclusion. Pour rappel, Amel Majri a été formé à l’ OL entre 2007 et 2010, puis joue en D1 depuis la saison 2010-2011. Elle totalise 254 matchs pour 78 buts avec l’équipe lyonnaise. Son accouchement est prévu en juillet prochain, mais elle a annoncé son retour sur le terrain pour fin octobre, après le début de la saison 2022-2023, prévu le 10 septembre.