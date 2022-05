OM Mercato : Le RC Lens envoie un message fort à Marseille !

Publié par Timothy le 25 mai 2022 à 10:59

Après sa belle saison en championnat, l' OM se positionne déjà sur plusieurs pépites de Ligue 1, et lorgne notamment du côté du RC Lens.

OM Mercato : RC Lens, de la concurrence autour de Jonathan Clauss

En terminant 2e de Ligue 1 cette saison, l' OM s'autorise une place en Ligue des Champions l'an prochain. De quoi dynamiser son mercato estival. Et le club phocéen ne tarde pas à larguer les amarres. Parmi ses cibles potentielles, plusieurs cadres du RC Lens. À commencer par Jonathan Clauss.

Sacré une nouvelle fois meilleur latéral droit de Ligue 1, Jonathan Clauss possède une belle cote sur le marché des transferts. L' OM n'est pas seul en course, puisque l'OGC Nice et l'Atlético de Madrid suivent également de près ses qualités défensives. Si en mars dernier, le joueur ne se voyait pas quitter le RC Lens, désormais il jette le doute sur son avenir.

« L’avenir est pour l’instant encore flou. On sait très bien que ça va discuter, forcément. [...] On le voit ce soir, c’est extraordinaire comme club, ça vous touche profondément, ce n’est pas que le foot, c’est tout ce qu’il y a autour. C’est dans le cœur, c’est dans le sang. Si je suis amené à partir, ça me fera grand mal, mais c’est la vie d’un footballeur et si je reste, ce sera avec grand plaisir », a-t-il déclaré samedi soir sur Canal+ après le match nul contre l'AS Monaco (2-2). L'international tricolore est estimé à 20 millions d'euros par le RCL.

OM Mercato : Le RC Lens répond aux avances de Marseille

Autre dossier et pas des moindres suivi par l' OM, celui de Seko Fofana. Selon les informations de But, les dirigeants marseillais seraient parvenus à un accord de principal avec le milieu de terrain du RC Lens pour un transfert qui pourrait se conclure dans les jours à avenir. Le club en demande 20 millions d'euros minimum selon la presse locale. Le milieu nordiste Cheick Doucouré a lui aussi été cité dans les papiers de l'Olympique de Marseille.

Le RC Lens a tenu à mettre les choses au clair sur ces trois dossiers qui animent le marché de l' OM. Dans l'émission Lens Foot, le directeur général du RCL, Arnaud Pouille, s'est notamment exprimé sur la situation de Jonathan Clauss et Seko Fofana. " Personne n'est venu me voir pour demander un bon de sortie. Surtout, on n'est pas dans l'obligation de vendre. La trésorerie est présente au sein du club et on va avoir une dotation avec l'arrivée de CVC ", a-t-il précisé.

De son côté, le coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi, a clarifié : " On ne sait pas ce qui va se passer. La seule certitude, c'est que les trois joueurs cités sont sous contrat. C'est la dernière année de contrat pour Jonathan, Cheick et Seko c'est 2024. Tout peut arriver et si c'est joueurs ne sont pas sollicités ce serait surprenant. Notre manière de fonctionner est simple, aucun joueur n'a de bon de sortie. À l'inverse, personne n'est enfermé. À un moment donné, il peut y avoir des logiques à respecter pour le joueur et le club. S'il y a un projet intéressant pour le joueur et que le club s'y retrouve, on discute. Il faut toujours que ça se passe dans l'échange et la transparence. Aujourd'hui, on compte sur tout le monde. "