PSG Mercato : Barça, le Paris SG va signer Ousmane Dembélé !

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2022 à 14:15

PSG Mercato : Toujours à l’affût des opportunités du marché, le Paris SG devrait prochainement signer Ousmane Dembélé du Barça.

PSG Mercato : C’est quasiment réglé pour Ousmane Dembélé

Après avoir recruté Lionel Messi, le Paris Saint-Germain compte récidiver cet été en recrutant un autre attaquant du FC Barcelone. En effet, le PSG s’intéresserait de près à Ousmane Dembélé, qui se rapproche inéluctablement d’un départ du Barça. Arrivé en 2017 avec l’étiquette de future star, l’attaquant a connu une aventure mitigée sous les couleurs catalanes, couronnée par de nombreuses blessures qui n’ont fait que freiner sa progression. S’il est revenu à un meilleur niveau ces dernières semaines au Barça, cela ne devrait en aucun cas changer l’état d’esprit du joueur qui est clairement sur le départ.

Alors que son contrat expire le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé n’est toujours pas parvenu à s’entendre avec sa direction pour un renouvellement de son contrat. Selon les informations de Sport, il n’y a plus de suspense. Le média espagnol assure que c’est « quasiment terminé » entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. Sauf un énorme retournement de dernière minute, l’attaquant de 25 ans devrait quitter le Barça dans les prochains jours. Et tout indique qu’il est proche de poser ses valises au PSG.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé pour remplacer Di Maria

Après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG est donc proche de signer un second gros coup avec Ousmane Dembélé. Foot Mercato révélait récemment que le club avait déjà conclu un accord de principe avec l’ancien joueur du Stade Rennais FC. Si tout se passe bien, le joueur de 25 ans devrait faire son grand retour en Ligue 1 sous les couleurs du Paris SG.

Le club de la capitale aurait d’ailleurs fait de Dembélé sa priorité pour remplacer Angel Di Maria. Tandis que de son côté, le Barça a déjà trouvé son remplaçant. Mundo Deportivo avance que les Blaugranas ont dernièrement fait savoir au jeune ailier marocain Ez Abde (20 ans) qu'il évoluerait en équipe première la saison prochaine. Cette promotion renforce un peu plus le futur départ d’Ousmane Dembélé.